O dia em que pisei num gramado de Copa do Mundo; leia crônica

Para quem gosta de futebol, o centro do gramado num jogo de Copa do Mundo é também o centro do mundo. É para lá que se dirigem as atenções de centenas de milhões de pessoas planeta afora, mais ainda se for em um jogo da seleção brasileira, que ao longo dos últimos 92 anos construiu uma história inigualável em Mundiais.

Pois nesta segunda-feira, 28 de novembro de 2022, sentei pela primeira vez no centro do mundo.

Pouco menos de duas horas antes do início de Brasil x Suíça, entrei no mesmo gramado que dali a pouco pisariam Vinicius Jr., Richarlison e Casemiro - e Fred e Éder Militão, os escolhidos por Tite para substituírem os lesionados Neymar e Danilo.

Pisar em um gramado de Copa do Mundo é um privilégio que poucas pessoas terão ao longo da vida - e mais ainda quando se fala do Estádio 974, que será totalmente desmontado após o Mundial e dará lugar a uma bela área verde no escaldante Catar.

Nesta segunda-feira, este repórter que cobre futebol há uma década para o Estadão e que está em sua terceira Copa, finalmente pôde entender na prática o que significa aquele velho clichê que é dito por qualquer jogador que disputa um Mundial. “Disputar uma Copa do Mundo é o sonho de qualquer atleta”, eles dizem.

A convite da Visa, uma das patrocinadoras globais da Copa do Mundo, cruzei o mesmo túnel por onde passam os jogadores, segurei a mesma bola que o árbitro salvadorenho Iván Barton conduziria para a marca da cal para dar início ao jogo, adentrei o gramado e fui até o círculo central. Lá, sentei na grama e vislumbrei o mundo a partir do seu centro - fugaz, mas ainda assim o seu centro.

Naquele momento, sem pensar nas mazelas do planeta ou nos meus boletos do fim do mês.

E, acredite, é um sonho mesmo.