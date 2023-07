A partida de volta pelas quartas de final da Copa do Brasil entre Grêmio e Bahia quase não aconteceu nesta quarta-feira,12. A grande quantidade de chuva em Porto Alegre e a possibilidade de um ciclone extratropical previsto para a capital do Rio Grande do Sul fez o início da partida atrasar em mais de 1h.

De acordo com informações do Rio Grande do Sul, a cidade de Porto Alegre sofreu com a chuva desde o começo da manhã desta quarta-feira. O coordenador responsável pela partida entre Grêmio e Bahia esteve no estádio no início da tarde e manteve a realização da partida. De acordo com informação publicada pela Zero Hora, Rodrigo Paiva, diretor de comunicação da CBF, a entidade continuou monitorando a situação durante todo o dia.

A confirmação da realização da partida só aconteceu após 50 minutos de atrasado. Após três vistorias do árbitro Wilton Pereira Sampaio no gramado da Arena do Grêmio, a partida foi confirmada pelo delegado da partida. Grêmio e Bahia tiveram 10 minutos de aquecimento e o jogo começou pouco depois das 20h.

Grêmio x Bahia - Copa do Brasil 2023 Foto: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

A informação da possibilidade de adiamento da partida pelas quartas de final da Copa do Brasil passou a ser especulada após a prefeitura de Porto Alegre enviar um ofício para a CBF na última terça-feira solicitando o adiamento da partida por causa da situação climática na região.