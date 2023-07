O maior jogador da Ucrânia diz que o futebol ainda tem papel vital a desempenhar no país em guerra

THE NEW YORK TIMES - Há certas coisas sobre as quais Andriy Shevchenko não pode falar. A sensação gerada pelo lamento de uma sirene de ataque aéreo. O pavor instilado ao saber quantos mísseis foram apontados na noite anterior para você, seus entes queridos, sua casa. A sensação de saber que outro enxame de drones está a caminho e a única esperança de que cada um deles possa ser abatido do céu.

Shevchenko não quer repetir tudo o que ouviu dos soldados ucranianos postados no campo de batalha, aquela fenda que atravessa lugares que antes eram próximos e familiares, mas agora são estranhos, parte de uma linha de frente aterrorizante. Ele começa e para, engolindo em seco, incapaz de continuar. “Não quero falar sobre o que está acontecendo”, disse ele sobre a guerra imposta pela Rússia ao seu país.

Uma das histórias que ele não consegue contar vem de Irpin, uma cidade no extremo noroeste da capital ucraniana, Kiev, que foi palco de alguns dos combates mais sangrentos e intensos nos primeiros dias da guerra. Suas ruas foram bombardeadas por ataques aéreos. Uma vala comum foi encontrada na vizinha Bucha.

Quando as forças ucranianas, após uma contra-ofensiva de um mês, recuperaram o controle da cidade, eles a encontraram marcada além do reconhecimento. Algumas estimativas indicam que 70% de suas estruturas foram destruídas ou danificadas. Entre eles estava o estádio de futebol da cidade. Alguns meses depois, Shevchenko foi visitá-lo. Enquanto caminhava pela estrutura fraturada do lugar - o campo de grama artificial marcado pelas cicatrizes da guerra e as arquibancadas em ruínas carbonizadas -, ele viu um grupo de crianças jogando futebol, fazendo o possível para encenar um jogo, apesar da ruína ao redor e alheios ao fato de que Shevchenko, o maior jogador que seu país já produziu, estava assistindo.

Um dos pontos fortes que os ucranianos descobriram durante a guerra, Shevchenko descobriu também: é a capacidade de “se adaptar às circunstâncias, de reagir à situação como ela é agora”, como aquela partida de futebol dos meninos que estava sendo jogada na frente dele. Quando perguntou para as crianças como era jogar aqui, num lugar onde antes era um estádio, elas responderam com aquele tom natural do pré-adolescente: pode ser que não tenha estádio, eles disseram, mas isso não significava que eles não queriam jogar futebol.

Andriy Shevchenko é o maior ídolo do futebol da Ucrânia Foto: Alessandro Garofalo / Reuters

Enquanto a luta aumentava em Irpin, Heorhiy Sudakov, um jovem meio-campista do Shakhtar Donetsk, estava, como tantos na Ucrânia, procurando abrigo onde quer que pudesse. Ele enviou a um de seus ex-treinadores uma foto de um bunker antiaéreo. Na imagem, sua mulher grávida, Lisa, descansava a cabeça em seu ombro. Pouco mais de um ano depois, Sudakov passou duas semanas se anunciando como um dos maiores talentos do futebol europeu. Ele ajudou a levar os times da Ucrânia às semifinais do Campeonato Europeu Sub-21 na Geórgia, marcando três gols em cinco jogos, incluindo dois na vitória nas quartas de final contra a França.

Continua após a publicidade

O fato de a Ucrânia ter sido eliminada sem cerimônia nas quartas de final pela Espanha funcionaria, em circunstâncias normais, como uma espécie de normalidade do torneio. As circunstâncias da Ucrânia, porém, são tudo menos normais. Sob essa luz, seu desempenho foi um triunfo retumbante e edificante.”

O que os sub-21 fizeram é uma conquista incrível”, disse Shevchenko em entrevista esta semana. “A Ucrânia sempre forneceu grandes talentos – talvez não todos os anos, mas a cada poucos anos, temos um jovem jogador que pode subir para a seleção principal. Você precisa construir essa plataforma. Observar o que eles fizeram neste torneio dá esperança para nós e para a próxima geração, para o futuro.”

Cenário assustador do futebol

Ninguém na Ucrânia sabe, é claro, como será esse futuro. Desde que a liga de futebol do país foi retomada em agosto passado, os clubes da Ucrânia se acostumaram a jogar em um cenário assustador de estádios vazios. Os jogos foram interrompidos pelas mesmas sirenes de ataque aéreo que ainda causam arrepios na espinha de Shevchenko. Dezenas de jogadores estrangeiros deixaram o país após serem dispensados pela Fifa para rescindir seus contratos.

Vários times, incluindo o Shakhtar, transferiram temporariamente seus sistemas de base para o exterior - incentivando jogadores e familiares fora do país - para protegê-los da invasão russa. Alguns clubes, o Shakhtar mais proeminente entre eles, ainda se encontram exilados de suas casas. É impossível dizer quando, ou se, isso vai mudar. Como tudo no país, em todos os aspectos da vida, o futebol ucraniano não tem ideia do que o amanhã trará.”

Vivemos o momento”, disse Shevchenko. “Tudo depende da guerra. A situação pode mudar a cada dia. Tentamos fazer planos, às vezes de curto prazo, às vezes um pouco mais longo. Mas temos de reagir todos os dias. Fazemos o possível para deixar os atletas treinarem, para ajudá-los a estarem prontos para jogar – é isso que todos nós, todos os clubes, estamos tentando fazer. Nós temos os recursos para fazer isso no momento. Mas não podemos planejar nada para o futuro, porque no momento em que o fizermos, tudo pode mudar. Isso é o que temos de fazer. Não há uma maneira diferente. Nós apenas temos de continuar vivendo e tentar fazer o melhor que pudermos.”

Diante de tudo o que está acontecendo na Ucrânia, o futebol não é uma prioridade, nem deveria ser. É difícil, de muitas maneiras, pensar que isso realmente importa. Mas conversar com Shevchenko é lembrar o velho aforismo de Jürgen Klopp: talvez seja a mais importante das menos importantes.Afinal, os esportes continuam sendo uma maneira poderosa de lembrar as pessoas do que a Ucrânia passou e está passando. Eles são uma forma de manter o país em destaque nos pensamentos inconstantes do mundo exterior, um exemplo brilhante do que o historiador Eric Hobsbawm descreveu como a “comunidade imaginada de milhões que parece mais real como uma equipe de onze pessoas nomeadas”.

Continua após a publicidade

Jogadores do Dínamo de Kiev durante amistoso com o Borussia Dortmund; futebol é uma ferramenta importante neste momento Foto: Thilo Schmuelgen / Reuters

O papel do futebol

O futebol, em geral, abraçou esse papel. “Ele tem o poder de unir as pessoas”, disse Shevchenko. “Para enviar uma mensagem de solidariedade.” Estádios em toda a Europa foram enfeitados com bandeiras ucranianas. Mensagens exigindo a paz têm aparecido nas telas de televisão e painéis publicitários - um gesto que é, sem dúvida, muito pequeno, uma saída covarde das sempre comprometidas autoridades do futebol europeu, mas ainda assim é um gesto.

Quando Shevchenko, com seu sucessor como capitão da seleção ucraniana, Oleksandr Zinchenko – ambos embaixadores do United 24, a plataforma oficial de arrecadação de fundos do país –, decidiu organizar um jogo de exibição para ajudar a reconstruir uma escola na vila de Chernihiv, o apoio foi imediato e entusiástico. O Chelsea, um dos ex-clubes de Shevchenko, ofereceu o uso de Stamford Bridge para a partida, chamada Game 4 Ukraine, em 5 de agosto. DAZN e Sky concordaram em transmiti-la. Um desfile de estrelas rapidamente concordou em jogar.

”É uma boa oportunidade para lembrarmos às pessoas que a guerra ainda continua”, disse Shevchenko. “Oleksandr e eu fizemos muitas entrevistas, para tentar manter isso nas notícias, para que o resto do mundo não se esqueça, para que as pessoas continuem ajudando, porque precisamos que eles saibam que não podemos fazer isso sem eles.”

Mas o futebol é importante por outro motivo. É revelador que o sucesso da seleção sub-21 da Ucrânia - bem como um início encorajador como técnico da seleção nacional de Serhiy Rebrov, antigo parceiro de ataque de Shevchenko - não passou despercebido na Ucrânia, que as conquistas de Sudakov e seus companheiros foram celebradas, mesmo quando as sirenes soaram avisando os perigos da guerra. “Ainda há espaço para a vida, ainda há espaço para o esporte”, disse Shevchenko. “É por isso que estamos lutando pelo direito de ter uma vida normal. Mesmo durante a guerra, tentamos viver o melhor que podemos. Tem que ser no dia a dia”.

A conversa que teve com as crianças em Irpin inspirou Shevchenko. Quando ele saiu, ele começou a levantar o dinheiro (cerca de 600 mil euros ou US$ 650 mil) necessário para garantir que ambos pudessem jogar futebol e ter um estádio. Ele organizou uma festa de gala em Milão, cidade que chamou de lar por muito tempo. O clube onde se tornou uma superestrela, e possivelmente o melhor atacante de sua geração, o Milan, contribuiu com 150 mil euros para o projeto.

Continua após a publicidade

O plano é começar a trabalhar no estádio neste verão. É impossível, claro, planejar qualquer coisa com certeza absoluta. Os ucranianos, ao longo de 18 meses temerosos, desafiadores e angustiantes, se acostumaram com a ideia de que as coisas podem mudar a qualquer momento. Eles não sabem o que o amanhã trará. Mas eles sabem que haverá amanhã.