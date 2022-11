O que a Argentina precisa fazer para escapar da eliminação na Copa do Catar?

Nesta quarta-feira, a Argentina conhecerá seu destino na Copa do Mundo do Catar. A equipe de Lionel Scaloni e Lionel Messi entra em campo contra a Polônia, às 16h (horário de Brasília), no Estádio 974, dependendo apenas de si para avançar para as oitavas de final. Porém, a possibilidade de eliminação na fase de grupos ainda existe.

Leia também Pegue sua calculadora e confira quais seleções têm chance de classificação na Copa do Mundo do Catar

Com três pontos, a equipe sul-americana é a segunda no Grupo C, atrás da Polônia, com quatro. Na estreia, os argentinos foram superados pela Arábia Saudita por 2 a 1. Na sequência, bateram o México por 2 a 0 e seguiram vivos na chave. A Argentina soma três gols, dois sofridos e um de saldo, números importantes para a matemática da classificação na terceira rodada.

Caso a Argentina vença a Polônia, os sul-americanos estão automaticamente nas oitavas do torneio —avançando na primeira posição do Grupo C, se a Arábia Saudita não ganhar do México por uma diferença superior a dois gols. A Argentina não perde a primeira posição em caso de empate ou triunfo mexicano.

Equipe de Lionel Messi decide seu destino no Mundial em duelo com a Polônia, às 16h desta quarta-feira. Foto: Juan Ignacio Roncoroni/EFE

Em caso de empate com a Polônia, contas deverão ser feitas. A Arábia Saudita precisaria empatar ou perder para o México, que não pode vencer por mais de dois gols de diferença. Se os mexicanos conquistarem uma diferença de três gols, o saldo de gols entra na análise. Em caso de empate nesse critério, a Argentina passa por ter vencido o confronto direto, que é o próximo critério de desempate da Copa. Se o México superar a Arábia Saudita por mais de quatro gols, a Argentina dá adeus ao sonho da classificação e da conquista do tricampeonato.

Em caso de derrota para a Polônia, a Argentina dará adeus à Copa, independentemente do resultado da partida entre Arábia Saudita e México, que também será realizada às 16h (horário de Brasília), no Estádio Lusail. O Estadão acompanha Argentina x Polônia e Arábia Saudita x México em tempo real.

Publicidade

No chaveamento do Mundial, as duas seleções classificadas do Grupo C encaram as classificadas do Grupo D, que serão conhecidas nesta quarta-feira, 12h (horário de Brasília). A França se classificou na primeira posição, com 7 pontos, mesmo com a derrota para a Tunísia sofrida na última rodada. A Austrália também se classificou, após vencer a Dinamarca por 1 a 0.