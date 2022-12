O que aconteceu com a seleção de futebol feminino do Catar?

DOHA, Catar - A última partida oficial disputada pela seleção de futebol feminino do Catar foi em 19 de abril de 2014. Hagar Nader Nessim Aziz Saleh, que tinha apenas 15 anos na época, mal consegue se lembrar agora. Estava um pouco frio naquele dia, ela lembrou, e o Catar estava jogando em Amã, na Jordânia, no Copa da Ásia Ocidental.

Ela se lembra de gritar e comemorar quando Dana al-Jassim marcou na prorrogação, aos 92 minutos, um dos únicos gols do Catar no torneio. Seu time perdeu naquele dia por 8 a 2. Desde então, não jogou nenhuma partida oficial.

Houve alguns amistosos e vários intercâmbios, incluindo a visita de jogadoras de um time feminino americano em 2020 e uma viagem a Nova York e São Francisco no início deste ano para conhecer o futebol feminino nos Estados Unidos. Há fotos da equipe, de agasalho marrom e camisa branca com o emblema oficial da Associação de Futebol do Catar. Mas as camisas aparecem com o patrocínio da empresa Burrda, cuja parceria com a federação de futebol terminou anos atrás.

Fora isso, quase não há nada sobre a seleção feminina de futebol do Catar, mesmo quando o país sedia a Copa do Mundo masculina. Não há menção à seleção feminina no site da Federação de Futebol do Catar, e não há nenhum time listado no ranking da Fifa. Há apenas uma página da Wikipedia e uma curiosa conta no Instagram chamada Women’s Football Qatar com 106 seguidores.

A Copa do Mundo no Catar parecia uma boa chance de perguntar: para onde foi a seleção feminina?

Catar é o primeiro país do Oriente Médio a receber a Copa do Mundo. Foto: REUTERS/Bernadett Szabo

Origens da equipe feminina

Em 2001, Sheikha Moza bint Nasser al-Missned - a mulher do emir na época e mãe do atual - estabeleceu o Comitê de Esportes Femininos do Catar para supervisionar todos os esportes para mulheres e meninas. Em 2009, foi criada a seleção de futebol feminino, no momento em que o Catar preparava sua candidatura para sediar a Copa do Mundo de 2022.

Um ano depois, e apenas algumas semanas antes de a Fifa escolher a sede, a seleção feminina fez sua primeira partida oficial. Não foi bem em campo. Derrotada por 17 a 0 pelo Bahrein na Copa Feminina da Arábia, a seleção acabou perdendo para a Síria e para a seleção palestina no mesmo torneio por dois dígitos. Mas havia um time e um registro de seus jogos. Um mês e meio depois, em 2 de dezembro de 2010, Joseph Blatter, então presidente da Fifa, abriu um pequeno envelope branco e declarou o Catar como sede da Copa do Mundo de 2022.

A Fifa não exige que um país anfitrião tenha seleções masculinas e femininas. As 211 associações membros da entidade também não são obrigadas a ter seleções masculinas e femininas, e dezenas de países não possuem. Mas no relatório de candidatura de mais de 30 páginas do Catar, na seção sobre o desenvolvimento do esporte, um trecho destaca seu compromisso com a “promoção do futebol feminino, incluindo a criação de instalações especiais”.

Torcedoras acompanham a partida entre Sérvia e Suíça pela Copa do Mundo do Catar. Foto: JAVIER SORIANO / AFP

Questionado se o país anfitrião estava cumprindo essa promessa, um porta-voz da Fifa disse: “Não comentamos sobre o status do desenvolvimento do futebol em países individuais ou sobre a situação de associações-membro específicas”. O Catar parece ter planos de seguir em pelo menos um aspecto: as instalações. O Estádio Education City, uma das sedes do torneio, foi destinado ao futebol feminino após o término da Copa do Mundo. Mas a Aspire Academy, projeto bilionário de cultivo de talentos do Catar, ainda não tem um programa de futebol feminino.

Na verdade, o desenvolvimento do futebol feminino no Catar, pelo menos no que se refere à criação e desenvolvimento de um canal para a seleção feminina, está parado nos últimos oito anos - desde que Monika Staab saiu em 2014. Staab, ex-jogadora da liga feminina da Alemanha no final dos anos 1980, passou as últimas duas décadas desenvolvendo o futebol feminino em países de todo o mundo. Ela treinou a seleção feminina do Catar de 2013 a 2014 e agora é a técnica da Arábia Saudita.

Staab disse que deixou o Catar porque o Comitê Esportivo Feminino queria um homem como técnico e alguém que falasse árabe, o que ela não falava. Ela disse em entrevista que não sabia o que aconteceu com a seleção depois que ela saiu. A equipe ainda nunca venceu uma partida oficial, mas nos dois anos de Staab o time registrou alguns de seus melhores resultados: derrotas para as Maldivas por 3 a 0 e 1 a 0.

Um time no limbo

Saleh foi a jogadora mais fácil de encontrar através de uma foto dela marcada na conta do Women’s Football Qatar no Instagram e uma mensagem enviada a ela pedindo um encontro. Antes de concordar, ela pediu que o pedido passasse primeiro por Abeer Ahmed al-Kuwari, técnico da seleção feminina e membro do Comitê Esportivo Feminino do Catar. Al-Kuwari concordou em marcar um encontro e disse que traria Saleh e outras atletas da seleção.

No Tawar Mall, um pequeno e antiquado shopping a cerca de 20 minutos do centro de Doha, al-Kuwari estava esperando em uma cafeteria de estilo escandinavo no térreo. Ela conversou um pouco sobre a Copa do Mundo enquanto esperava a chegada das jogadoras.

Shaima Abdullah al-Siyabi, corretora de seguros de 31 anos e goleira da seleção, apareceu primeiro, seguida por Suaad Salim al-Hashimi, capitã e meio-campista, de 35 anos (ela também é corretora de seguros), e por último Saleh, o mais novo ainda com 23 anos e atualmente cursando Direito.

Questionado se a seleção feminina realmente existia, se era um time de verdade, Saleh disse: “Sim, mas estamos entrando e saindo há um tempo”. Os treinadores foram embora, e então a pandemia de coronavírus interrompeu tudo por um tempo. Mas isso aconteceu em todos os outros lugares também. Então, por que a seleção do Catar parou de jogar?

Seleção masculina do Catar recebeu grandes investimentos na última década, enquanto equipe feminina foi ignorada pela federação do país. Foto: AP Photo/Ariel Schalit

“Nossos resultados foram ruins”, disse al-Hashimi, que falava baixinho por trás de óculos escuros, com um pequeno piercing roxo na sobrancelha. “Tivemos tempo para treinar, para jogar apenas amistosos e ficar longe da imprensa. Mas acho que algo saiu pela culatra, algo aconteceu que eles pararam tudo”.

Ela foi questionada sobre quem são “eles”. As jogadoras olharam desconfortavelmente umas para as outras e para al-Kuwari, retransmitindo as perguntas para ela em árabe. Mas ela também deu poucas explicações sobre os últimos oito anos. “Ela disse que eles estão nos rejeitando sem motivo”, disse Saleh em nome de al-Kuwari. A identidade “deles” ainda não estava clara.

Al-Kuwari disse que estava em processo de mudança da seleção feminina sob a égide da Associação de Futebol do Catar, onde ela hoje trabalha, e que chegou à entidade com uma lista de demandas para 2023: campos de treinamento, amistosos, um novo técnico, um treinador de goleiros, uma comissão técnica e instalações. A lista continua. E se eles não conseguirem essas coisas? “Estamos esperando que o legado da Copa do Mundo nos ajude. Essa é a nossa única esperança”, disse Saleh.

A entrevista terminou após uma pergunta sobre a candidatura para a Copa de 2022 e se as mulheres achavam que sua seleção era apenas para ‘figuração’ caso a Fifa aprovasse o projeto do Catar. As jogadoras não responderam, mas al-Kuwari falou. “Não. Não, não, não”, disse ela. Saleh traduziu para ela novamente: A seleção feminina começou em 2009, um ano antes da candidatura, ela insistiu, antes que o Catar soubesse que sediaria a Copa do Mundo masculina.