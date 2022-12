O que aconteceu com seu time enquanto você acompanhava a Copa do Catar?

A Copa do Mundo no Catar pode não ter acabado, mas com a eliminação do Brasil após o jogo contra a Croácia, é natural que a empolgação e o interesse do torcedor brasileiro diminua. Com a saída precoce da seleção, os olhos se voltam ao futebol de clubes e o que cada time fez no período do Mundial.

Entre contratações, renovações e listas de dispensas, os times nacionais estão movimentando o mercado futebolístico antes da virada do ano. Enquanto alguns clubes buscam remanejar suas peças e manter a hegemonia, outros times se reestruturam e sonham com uma temporada de 2023 mais positiva.

Elenco e comissão técnica do Flamengo celebram a conquista da Libertadores. Foto: Pilar Olivares/Reuters

O Estadão fez um breve resumo de tudo o que ocorreu com os principais times brasileiros na pausa para a Copa do Mundo. Confira:

Corinthians

O novo técnico Fernando Lázaro comanda treino do Corinthians. Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

A grande novidade do alvinegro paulista é a promoção de Fernando Lázaro à novo técnico do time. Ex-analista de desempenho do clube e da seleção brasileira, o profissional estava com as malas prontas para viajar ao Mundial do Catar quando recebeu o convite da diretoria corinthiana.

Essa será a primeira vez que Lázaro comanda uma equipe de futebol, algo que foi criticado pela torcida. Ele, no entanto, tem fortes laços com o Corinthians. Além de já ter treinado o clube de forma interina em outras ocasiões, Lázaro é filho do ex-lateral Zé Maria, ídolo do Timão.

O clube também tenta concretizar a permanência do volante Maycon e do atacante Yuri Alberto, duas importante peças na temporada de 2022. Ambos os atletas estão emprestados ao clube e o Corinthians deve fazer propostas de compra pelos dois. Outro nome ventilado por Itaquera é o de Ángel Romero, que está sem time no momento, e pode ser repatriado.

São Paulo

Rafael reforça a meta do São Paulo para a temporada 2023.

O clima no Morumbi é de despedidas. Após um frustrante vice-campeonato da Sul-Americana, o tricolor paulista preparou uma lista de dispensa com 6 jogadores. Ao menos, até o momento. Saem: Nahuel Bustos, Miranda, Éder, Marcos Guilherme, Andrés Clodoaldo e Reinaldo.

Para integrar o novo elenco, a equipe comandada por Rogério Ceni foi atrás do goleiro Rafael, que integrou o elenco do Atlético-MG nas últimas três temporadas, e do atacante Pedrinho, cedido por empréstimo pelo Lokomotiv. Quem renovou o contrato foi o volante uruguaio Gabriel Neves, que estendeu seu vínculo por mais três temporadas.

Palmeiras

Com apenas 16 anos, Endrick jogará sua primeira temporada completa como profissional em 2023. Foto: Nelson Almeida/AFP

A saída de Gustavo Scarpa, melhor jogador do time alviverde na última temporada, para o futebol europeu pode não ser uma boa notícia para o torcedor palmeirense, mas a perspectiva de uma temporada completa com Endrick anima até o mais pessimista palestrino.

É bem verdade que a joia de 16 anos já está sendo negociada com o Real Madrid, mas mesmo se acordo for firmado, o atacante só iria para a Europa em 2024, quando completa 18 anos. Até lá, a esperança é que ele infernize os adversários com muitos gols.

O foco do time comandado por Abel Ferreira é manter as peças que venceram o campeonato brasileiro de 2022. Para isso, Raphael Veiga e Luan tiveram seus contratos ampliados e o goleiro Marcelo Lomba renovou com o clube.

Com a confirmação da saída de Tite da seleção brasileira, o nome de Abel Ferreira é ventilado como um possível substituto no comando do Brasil. Até o momento, no entanto, tal questão não passa de uma especulação.

Santos

Andrés Rueda, presidente do Santos, e Odair Hellmann, técnico do Santos, posam para foto.

O alvinegro praiano anunciou, poucos dias antes do começo do Mundial, a contratação do técnico Odair Hellmann para a temporada de 2023. Quem também passou a integrar a direção técnica do clube foi Paulo Roberto Falcão, que assumiu o cargo de coordenador esportivo e foi peça fundamental na escolha de Hellmann.

Além da nova direção, o mercado do Santos também foi bem movimentado, com atletas chegando e saindo do time. Na barca de dispensa, quatro foram os jogadores que deixaram de fazer parte do plantel. Enquanto Madson não teve seu contrato renovado, Luan, Bruno Oliveira e Auro não tiveram seus empréstimos estendidos para a próxima temporada.

O lateral-direito João Lucas, ex-Cuiabá, o atacante Mendoza, ex-Ceará, e o zagueiro Messias, ex-América-MG e Ceará, chegaram como novos reforços. Além dos novos contratados, o conselho do Santos também aprovou uma parceria para construção da nova Vila Belmiro.

O início das obras estão previstas para o segundo semestre de 2023 e o acordo com a WTorre segue os mesmos moldes da Arena do Palmeiras, o Allianz Parque. O Santos seguiria com a posse da Vila Belmiro, mas a empresa teria o direito de administrá-la por 30 anos.

Flamengo

Vítor Pereira e Dorival Júnior posam para foto antes da decisão da Copa do Brasil entre Corinthians e Flamengo. Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Mesmo após ganhar a Libertadores e a Copa do Brasil, o técnico Dorival Júnior não comandará a equipe rubro-negra em 2023. Em um vídeo publicado em suas redes sociais, o treinador brasileiro anunciou sua saída afirmando que a “diretoria entendeu que momento era de mudança”.

O vínculo de Dorival ia até 31 de dezembro de 2022 e as negociações para a renovação se arrastavam. No dia 25 de novembro, rumores de que o Flamengo negociava com o português Vítor Pereira, que havia deixado o Corinthians há poucas semanas, se espalharam e causaram incômodo em Dorival.

A contratação de Pereira, apesar de ser dada como certa, ainda não foi anunciada pelo clube. Para 2023, o principal objetivo do Flamengo é a conquista do Mundial de Clubes. O lateral Filipe Luís, que já tem 37 anos, renovou o seu vínculo com o time até o final da temporada para competir no torneio.

Além da troca no comando técnico, o clube da gávea monitora a situação do volante Gerson no Olympique de Marselha. O atleta não foi relacionado pelo técnico Igor Tudor para a intertemporada, o que anima o Flamengo para a chance de repatriar o jogador.

Vasco

Mauricio Barbieri treinador do Vasco da Gama e Paulo Bracks diretor esportivo posam para foto antes de entrevista coletiva no CT Moacyr Barbosa em 12 de dezembro de 2022. Foto: Daniel RAMALHO/VASCO

Após um ano difícil na série B, o Vasco conseguiu o acesso para a primeira divisão e pode iniciar seu processo de reestruturação encabeçado pela 777 Partners. Para o lugar do técnico Jorginho, dispensado logo após o final da atual temporada, a equipe carioca trouxe Maurício Barbieri, ex-Red Bull Bragantino.

“O nosso técnico vai ser o Maurício Barbieri, um jovem que vem de três anos dentro do Red Bull Bragantino. Um clube com viés empresarial, com objetivos muito semelhantes, em nível mundial, com o Vasco. É um treinador cujo modelo de jogo é o escolhido pelo Vasco para 2023: agressividade, verticalidade, dinamismo, trabalho com jovens, desenvolvimento de talentos, potencializar jogadores para fins esportivos e financeiros”, afirmou Paulo Bracks, diretor de futebol do clube.

Outra novidade no clube é o retorno de Abel Braga a São Januário, dessa vez como diretor técnico. Ao todo, são três jogadores que já estão acertados com o time carioca: o atacante Pedro Raul, ex Goiás, e os volantes Júnior Urso, ex-Orlando City, e Patrick de Lucca, ex-Bahia.

Botafogo

O técnico Luis Castro em partida amistosa entre Crystal Palace e Botafogo em Londres.

O sonho da Libertadores pode não ter vingado em 2022, mas o Botafogo se prepara para uma nova temporada de maior sucesso. A manutenção do técnico português Luís Castro, que chegou a receber propostas de outros clubes, foi o primeiro passo para começar o novo ano com o pé direito.

Até o momento, as contratações do alvinegro foram discretas. O volante Marlon Freitas, ex-Atlético-GO, foi o único nome anunciado. Já o atacante Matheus Nascimento assinou um novo contrato com o clube até 2025, enquanto o zagueiro Víctor Cuesta teve seu empréstimo renovado até o final de 2023.

A boa notícia para os torcedores do Botafogo é que a equipe deve contar com o goleiro Gatito Fernández já em março do próximo ano. Após operar o ombro esquerdo, o futuro do arqueiro paraguaio era incerto no clube. Ele, no entanto, tratou de acalmar os torcedores e já anunciou que existe um acordo encaminhado para que ele continue no Botafogo até o final de 2024.

Fluminense

German Cano, do Fluminense, com suas Bolas de Prata do Brasileirão Masculino

A ótima campanha no Brasileirão de 2022 credenciou o time a sonhar com objetivos maiores. Com a reeleição do presidente Mário Bittencourt, a renovação do contrato do técnico Fernando Diniz foi anunciada. O técnico, que é cotado para a vaga de treinador da seleção brasileira, tem vínculo com o Fluminense até dezembro de 2024.

Quem também renovou o contrato foi o atacante Germán Cano, artilheiro do campeonato brasileiro em 2022. O argentino fica nas Laranjeiras até 2025. Para reforçar o ataque, o Fluminense negocia a contratação de Keno, do Atlético-MG. Outro atleta que interessa o clube carioca é o lateral Guga, também do Galo. E, para completar o pacote do o clube mineiro, o Fluminense já tem praticamente tudo certo com o jovem zagueiro Vitor Mendes.

Outros atletas que tiveram seus vínculos renovados foram o goleiro Fábio, o zagueiro Manoel, e o meia Nathan.

Grêmio

Reinaldo é apresentado no Grêmio e diz que deixou o São Paulo no momento certo.

Com a volta do Imortal à elite do futebol brasileiro, o Grêmio anunciou a renovação do contrato do técnico Renato Gaúcho até dezembro de 2023. Como reforços, o tricolor contratou o volante Pepê, ex-Cuiabá, o lateral Reinaldo, ex-São Paulo, e Bruno Uvini, que estava sem clube após passagem no FC Tokyo.

Quem também renovou o contrato foi o atacante Diego Souza, que aceitou uma redução salarial de 30%, e o zagueiro Kannemann. Já a lista de dispensa é grande. O meia Jean Pyerre, os atacantes Ricardinho e Elkeson, e os laterais Nicolas, Léo Gomes e Edilson dão adeus ao clube.

Internacional

O lateral direito Mário Fernandes é um atleta brasileiro nacionalizado russo. Foto: PFC CSKA/Reuters

Vice-campeão do Brasileirão de 2022, o Internacional ainda não anunciou nenhuma nova contratação para próxima temporada. Os torcedores colorados, no entanto, não precisam se desesperar. O nome de Mário Fernandes, lateral do CSKA, já é dado como certo e tende a ser um ótimo reforço para a equipe.

Além dele, outros jogadores que já foram sondados pelo clube gaúcho são: o volante Lucas Romero, do Independiente, o meia Igor Gomes, do São Paulo e o volante Caio Vinícius, do Fluminense. Já na lista de dispensa, o colorado dá adeus ao lateral Weverton, ao volante Lizieiro, e ao atacante Thiago Galhardo.

Cruzeiro

O técnico Paulo Pezzolano beija a taça de campeão da Série B de 2022.

Com o título da série B conquistado de forma incontestável, o time mineiro busca repetir o sucesso na temporada de 2023. Para tal, Ronaldo contratou nomes interessantes para compor o elenco: o zagueiro Neris, que atuava na Arábia Saudita, o goleiro Anderson, ex-Athletico-PR e o meia Mateus Vital, ex-Corinthians.

O pacote Corinthiano, no entanto, pode ser maior. O zagueiro Raul Gustavo e o atacante Mateus Davó, ambos do Timão, também interessam a Raposa. Quem também pode pintar no Cruzeiro é o atacante Alex Teixeira, que rescindiu seu contrato com o Vasco e está sem clube.

Atlético-MG

O técnico Eduardo Coudet assume o comando do Atlético-MG

A temporada de 2022 foi uma de decepções para o Galo. Após conquistar o tão sonhado título de campeão brasileiro em 2021, o clube mineiro viu o treinador Cuca dar adeus à equipe e seu sucessor, Turco Mohamed, falhar em tornar o time competitivo.

O retorno de Cuca no meio do ano, no entanto, não solucionou as crises no time e a equipe amargou um sétimo lugar no Brasileirão. A rescisão com o técnico brasileiro ocorreu em comum acordo e, para o seu lugar, a diretoria do Galo trouxe o argentino Eduardo Coudet.

Quem também dá as caras no time mineiro é o meia-atacante Paulinho, ex-Bayer Leverkusen. O jovem de 22 anos não vingou no futebol europeu, mas foi um pedido de Coudet para a diretoria. Outros jogadores que podem pintar no Galo são o lateral Gilberto, do Benfica, o meia Edenilson, do Internacional e o zagueiro Bruno Fuchs, do CSKA Moscou.