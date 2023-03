O que Atlético-MG e Fortaleza precisam fazer para avançar para a fase de grupos da Libertadores

Atlético-MG e Fortaleza entram em campo neste meio de semana para definir seus destinos na Copa Libertadores. A equipe mineira recebe o Millonarios, da Colômbia, no Mineirão na quarta-feira, às 21h30. Já o time tricolor vai a Assunção medir forças com o Cerro Porteño na quinta, às 19h.

Com o empate no jogo de ida por 1 a 1, em Bogotá, o Atlético-MG tem vida mais tranquila para se classificar para a fase de grupos da Libertadores. Aos comandados de Eduardo Coudet basta uma vitória simples para avançar.

Em caso de novo empate, independentemente do número de gols, o classificado será definido nos pênaltis. Uma vitória do Millonarios classifica os colombianos. Neste caso, o Atlético-MG disputará a Copa Sul-Americana.

Técnico Juan Pablo Vojvoda, do Fortaleza, terá missão complicada em Assunção. Foto: Jarbas Oliveira/ EFE

O Fortaleza decepcionou no jogo de ida. Thiago Galhardo perdeu um pênalti, e a equipe tricolor ainda ficou com um jogador a mais em parte do jogo, mas acabou derrotada por 1 a 0 e tem missão muito difícil no Estádio La Olla Azulgrana.

Com o revés no jogo de ida, o Fortaleza precisa repetir a vitória por um gol de diferença para conseguir levar a decisão para as penalidades. A classificação nos 90 minutos só ocorrerá em caso de vitória por dois ou mais gols de diferença, como, por exemplo, 2 a 0, 3 a 1, 3 a 0...

O Cerro Porteño joga pelo empate. Uma nova vitória também garante os paraguaios na próxima fase. Quem for eliminado será direcionado para a fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Continua após a publicidade

O jogo do Atlético-MG terá transmissão da ESPN, enquanto o duelo do Fortaleza será exibido pela Paramount+.