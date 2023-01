O que Cristiano Ronaldo pode esperar da liga da Arábia Saudita?

Como Cristiano Ronaldo foi rápido em lembrar, ele passou sua carreira histórica jogando pelos clubes “mais importantes” da Europa. Isso também significava jogar nas ligas mais populares do mundo na Inglaterra, Espanha e Itália por Manchester United, Real Madrid e Juventus. Sua transferência para o clube saudita Al Nassr, no entanto, sinaliza um passo para o desconhecido.

É improvável que a Saudi Pro League, a liga saudita, esteja no radar da maioria de seus seguidores leais, mas é onde o próximo e provável último capítulo de sua carreira será disputado. Ele também espera competir na Liga dos Campeões da Ásia na próxima temporada se seu novo clube se classificar para a maior competição do futebol asiático. “Na Europa, meu trabalho está feito”, disse Ronaldo ao ser apresentado pelo Al Nassr em Riad na terça-feira.

Leia também Avenida Rei Pelé é ‘inaugurada’ em frente ao estádio do Maracanã

Mas o que o pentacampeão da Champions League de 37 anos pode esperar do futebol saudita? “Sei que o campeonato é muito competitivo. As pessoas não sabem disso, mas eu sei porque vi muitos jogos”, disse. Ele se junta a uma equipe que almeja se sagrar campeã saudita pela décima vez, tendo conquistado o título pela última vez em 2019.

Cristiano Ronaldo foi apresentado oficialmente no Al Nassr, da Arábia Saudita. Foto: AP / AP

story

A Saudi Pro League, em sua forma atual, foi criada em 2008, mas a competição data de 1976. O atual campeão, Al Hilal, é o time de maior sucesso, tendo conquistado 18 títulos e quatro Ligas dos Campeões da Ásia. Assim como o Al Nassr, também é da capital saudita e foi especulado para contratar Ronaldo.

Embora o futebol saudita não seja amplamente assistido no mundo ocidental, é muito popular nos países árabes. Mais de 1,25 milhão de espectadores assistiram às partidas na temporada 2021-22, segundo estatísticas oficiais, com uma audiência televisiva de mais de 215 milhões durante esse período.

E Ronaldo não é o único jogador internacional a chegar à Arábia Saudita, com o brasileiro Luiz Gustavo já no Al Nassr, assim como o goleiro ex-Arsenal e Napoli David Ospina.

O ex-atacante do Manchester United, Odion Ighalo, joga pelo Al Hilal. Ever Banega, que jogou por Atlético de Madrid, Valencia, Inter de Milão e Sevilla, agora está no Al Shabab. As estatísticas da liga mostravam que os 16 times tinham 128 jogadores internacionais. Mas nenhum tão grande quanto Ronaldo.

“Cristiano é um dos melhores jogadores do mundo. Na história do futebol, ele é uma lenda”, disse o técnico do Al Nassr, Rudi Garcia, na terça-feira. “Com certeza é uma honra para mim, mas também para o Al Nassr receber Cristiano.”

Autoridades e torcedores sauditas esperam que a chegada de Ronaldo leve mais jogadores de elite a seguir seus passos - e esse pode ser seu legado duradouro, além dos troféus que ele ganhe no país.