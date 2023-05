Saiba o que é a câmara utilizada por Vinícius Júnior que o ajuda na recuperação física após jogos

O Real Madrid mal foi campeão da Copa do Rei no sábado, dia 6, e já se prepara para as semifinais da Liga dos Campeões, nesta terça-feira, dia 9, em jogo duro contra o Manchester City. O tempo para recuperação é curto, portanto. Uma foto postada por Vinícius Júnior em que ele aparece deitado, com uma máscara no rosto em uma câmara chamou atenção nas redes sociais. O equipamento é para acelerar a recuperação física de atletas.

Trata-se de uma câmara hiperbárica. O equipamento é fechado, resistente à pressão e costuma ter formato cilíndrico. É nele que é feita o que se chama de oxigenoterapia hiperbárica. Conforme a Sociedade Brasileira de Medicina Hiperbárica (SBMH), o tratamento consiste em respirar, por meio da máscara, oxigênio puro enquanto o paciente é submetido a pressão 2 a 3 vezes maior do que a atmosférica.

Vini Jr. em recuperação com oxigenioterapia depois do título da Copa do Rei Foto: Reprodução

Enquanto o que é respirado pela máscara é 100% oxigênio, o ar atmosférico tem na sua composição apenas 21%. O procedimento faz aumentar a quantidade de oxigênio que o sangue transporta até 20 vezes o volume normal, sem o tratamento. No caso de atletas que lidam com fadiga física, a recuperação torna-se mais rápida. Vini se vale do equipamento para estar 100% pronto na próxima partida do Real Madrid.

Equipamento

As câmaras hiperbáricas podem acomodar vários pacientes simultaneamente, mas também trabalha de forma individual, como na foto do jogador brasileiro. Em alguns casos de uso individual, a respiração pode ser direta do oxigênio da câmara pressurizada. A Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos estima que o preço de uma sessão no Brasil custa R$ 1.700. Ela dura de 90 a 120 minutos (duas horas).

Indicações

No começo da semana, Neymar havia postado também uma foto utilizando o equipamento. O próprio Vini Jr. já havia mostrado o material no ano passado. A diferença dos atacantes brasileiros neste momento é que Neymar se recupera de uma cirurgia no tornozelo direito, não joga mais na temporada e tem seu futuro indefinido no PSG. Vinícius Júnior está no melhor de sua fase, com jogadas e gols.

Neymar, que se recupera de lesão no tornozelo, também postou foto em câmara hiperbárica, no começo da semana passada Foto: Reprodução

Por outro lado, a indicação da terapia pela SBMH é bem diferente. Segundo o órgão, normalmente é feito o procedimento para auxiliar a cicatrização de feridas, tratamento de infecções graves, lesões internas causadas tardiamente por radioterapia, embolia gasosa arterial (bolhas de ar na corrente sanguínea), entre outras condições.

A oxigenoterapia também compensa a deficiência de oxigênio decorrente de entupimentos de vasos sanguíneos ou destruição deles, como acontece em casos de esmagamentos e amputações de braços e pernas.

Próxima partida

Vinícius Júnior volta a campo pelo Real Madrid nesta terça-feira, em jogo contra o Manchester City, pela semifinal da Liga dos Campeões, no Estádio Santiago Bernabéu. O duelo do sábado fez o atacante brasileiro ter conquistado todas as competições que disputou pelo clube espanhol (La Liga 2019/20 e 2021/22; Supercopa da Espanha, em 2019/20 e 2021/22; Champions League 2021/22; Muncial de Clubes 2022 e Supercopa da Uefa 2022). Vini é um dos melhores jogadores do futebol da Europa e deve figurar nesta temporada nas indicações para o melhor do mundo da Fifa. Se não ganhar, vai ao menos concorrer.