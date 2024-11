Gabigol no Cruzeiro: o que esperar do atacante no novo clube em 2025?

Gabigol jogará no Cruzeiro em 2025. Após a conquista da Copa do Brasil em cima do Atlético-MG, o atacante revelou que não irá renovar com o Flamengo. O contexto que ele encontrara em Belo Horizonte difere do que era vivido até então no Rio.

PUBLICIDADE O Cruzeiro ainda ajusta as contas, após ter passado anos na Série B, virado SAF com comando de Ronaldo Fenômeno e, mais recentemente, ser vendido ao empresário Pedro Lourenço. O elenco é bem menos estrelado que o rubro-negro. Atualmente, o ataque cruzeirense conta com oito jogadores. O principal deles é, como Gabigol, um ex-santista. Kaio Jorge foi contratado pelo clube mineiro junto a Juventus, em maio deste ano, por 7,2 milhões de euros (cerca de R$ 41,5 milhões). O contrato do atleta de 22 anos tem validade de 5 anos. Até o momento, ele entrou em campo 22 vezes e marcou cinco gols.

Gabigol será o principal atacante do Cruzeiro em 2025. Foto: Nayra Halm/Cruzeiro

Atacantes no elenco atual do Cruzeiro

Lautaro Díaz (26 anos) - 18 jogos e 2 gols desde junho de 2024.

Gabriel Verón (22 anos) - 33 jogos e 6 gols desde janeiro de 2024.

Rafa Silva (32 anos) - 17 jogos e 4 gols desde janeiro de 2024.

Kaio Jorge (22 anos) - 22 jogos e 5 gols desde maio de 2024.

Juan Dinnenno (30 anos) - 22 jogos e 8 gols desde março de 2024.

Álvaro Barreal (24 anoso) - 38 jogos e 2 gols desde março de 2024.

O plantel também conta com dois garotos no ataque: Kenji e Tevis, ambos de 18 anos. Apenas o segundo já entrou em campo, somente uma única vez.

Estadual mais fraco e chance de ser principal jogador no retorno à Libertadores

O Cruzeiro é 7º colocado no Brasileirão, com 47 pontos. O time quer classificar para a Libertadores, competição que não joga desde 2019, ano que caiu para a Série B. Gabigol já se mostrou decisivo no torneio, com gols em três finais disputadas e dois títulos.

Em Minas Gerais, logo de cara, ele encontrará um campeonato estadual menos disputado que o Carioca. Assim como o atacante vai precisar se provar, depois de duas temporadas abaixo do que já mostrou, o Cruzeiro terá um teste logo cedo na temporada, já que pretende parar a sequência do rival Atlético-MG como campeão, que já dura cinco anos.

Gabigol deve trabalhar pela primeira vez com Fernando Diniz. O técnico foi contratado em setembro e tem acordo válido até o final de 2025. O novo reforço pode ser o atacante que dará confiança ao ataque cruzeirense, já que não há unanimidade no time hoje.

Outra expectativa é como Gabigol fará parceria com Matheus Pereira. Enquanto no Flamengo o jogador tinha como principais companheiros Arrascaeta e Bruno Henrique, o camisa 10 do Cruzeiro é o atleta que deve se destacar junto de Gabriel. Recentemente, ele foi convocado por Dorival Júnior para a seleção brasileira e soma 9 gols em 54 jogos pelo time mineiro.

O salário de Gabigol no Flamengo é estimado entre R$ 1,3 milhões e R$ 1,5 milhões. No Cruzeiro, a expectativa é que o valor chegue a R$ 2 milhões, em um acordo válido por quatro anos.

Aos 28 anos, Gabigol deixará o Flamengo com 303 jogos e 160 gols. Ele chegou ao clube em 2019, emprestado pela Inter de Milão. No começo do próximo ano, o time pagou 18 milhões de euros (R$ 83,5 milhões de reais) por 90% dos seus direitos. Revelado no Santos, o atacante vai jogar pelo seu terceiro clube no Brasil.