O que está por trás de investimento do Grupo City no Bahia? Saiba relação com ingleses e fundo árabe

Em dezembro de 2022, após conseguir o acesso no Brasileirão, o Bahia acompanhou Botafogo, Vasco e Cruzeiro, e instituiu uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Os sócios aprovaram a venda de 90% do negócio para o Grupo City, com uma promessa de investimento de R$ 80 milhões no futebol do clube. Depois de uma temporada sem grandes reforços e lutando contra o rebaixamento no Brasileirão, o Bahia iniciou 2024 montando uma equipe visando brigar na parte de cima da tabela do campeonato nacional.

Depois de rejeitar uma proposta de R$ 25 milhões do Palmeiras por Cauly, o Bahia pagou um valor semelhante ao Santos para contratar o volante Jean Lucas, um dos destaques na campanha do rebaixado time santista. Atrás de um nome de peso, a diretoria aproveitou o impasse entre Everton Ribeiro e Flamengo pela renovação, e fechou com o experiente meio-campista. Para seduzir o jogador, considerado a maior contratação da SAF tricolor, o clube ofereceu um ano a mais de contrato além da oportunidade de ser embaixador do Grupo City após a aposentadoria.