O que o São Paulo precisa fazer para garantir uma vaga na Libertadores de 2023

A derrota do São Paulo na final da Copa Sul-Americana para o Independiente Del Valle não enterrou apenas o sonho da equipe de quebrar o jejum de quase 10 anos sem títulos continentais. O objetivo de conquistar o acesso direto à fase de grupos da Copa Libertadores também ficou pelo caminho, e agora a equipe de Rogério Ceni precisa fazer contas para traçar a rota rumo ao principal torneio do continente.

Eliminada na semifinais da Copa do Brasil para o Flamengo, a equipe paulista tem apenas no Brasileirão a oportunidade de ir à Copa Libertadores. A situação no torneio, entretanto, não é a das mais fáceis. Com a filosofia de ter priorizado as copas, a equipe é apenas a 13ª no torneio, com 37 pontos, com uma campanha de 8 vitórias, 13 empates e 7 derrotas. O tricolor tem 10 pontos a menos que o Athletico-PR, sexto colocado, que abre a zona de classificação para a Pré-Libertadores.

Leia também Faltou ao São Paulo mais ‘experiência’ em decidir torneios, em chegar a finais, como era no passado

No momento atual, o São Paulo tem apenas 2,9% de chance de conquistar a tão sonhada vaga para a Libertadores, de acordo com estudos divulgados pela UFMG. Pela frente, a equipe tricolor ainda tem 10 compromissos pelo Brasileirão, destes 6 são com adversários que estão acima na tabela. Dentro do Morumbi, o São Paulo terá pela frente Botafogo (10º), Atlético-MG (7º) e Internacional (2º). Fora de seus domínios, América-MG (8º), Palmeiras (1º) e Fluminense (3º). No primeiro turno, o São Paulo venceu apenas o América-MG, tendo empatado com Atlético-MG, Fluminense e Internacional, sendo derrotado pelo Palmeiras e pelo Botafogo.

Equipe paulista tem apenas 2,9% de chance de ir ao torneio continental, de acordo com estudos da UFMG, e precisará fazer reta final ‘de almanaque’ no Brasileirão para manter a chama da classificação acesa. Foto: Juan Mabromata/AFP

Rogério Ceni reconhece que a missão é difícil e prega, inclusive, que o alvo tricolor nos últimos dez jogos deve ser entrar na zona de classificação da Pré-Libertadores. “Temos dez jogos no Campeonato Brasileiro. Apesar de não haver possibilidade de título, temos que tentar fazer o máximo de pontos possíveis, para tentarmos uma vaga na Pré-Libertadores do próximo ano”, disse o treinador após o revés sofrido em Córdoba.

O que pode facilitar tal missão é o fato de que três times que decidem as finais da Copa do Brasil e da Libertadores figuram entre os seis primeiros do Brasileirão. Flamengo, que está em ambas finais, é o quinto. Seu adversário na final continental, o Athletico-PR é o sexto. Já o Corinthians, finalista da Copa do Brasil é o quarto.

Se o Brasileirão acabasse com esta configuração, os oito primeiros colocados garantiriam vaga na Libertadores. Neste cenário, a diferença de pontos para o oitavo colocado, América-MG, seria de apenas 5 pontos.

Continua após a publicidade

Apesar da preocupação da torcida, a possibilidade do tricolor disputar a Série B do Brasileirão pela primeira vez em sua história é mínima, de 1,1% apenas. A chance de voltar à Copa Sul-Americana é mais real e está na casa dos 66,4%.

O próximo compromisso dos comandos de Rogério Ceni será justamente com a equipe mineira, em Belo Horizonte, na Arena Independência, na próxima quinta-feira, às 20h.