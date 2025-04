O que os técnicos cotados para a seleção brasileira já falaram sobre Neymar

Mesmo com inúmeros problemas físicos que têm o impedido de construir uma sequência de jogos, Neymar continua sendo visto pela CBF como peça essencial para a seleção brasileira. Não à toa, um dos pontos em avaliação para escolher o substituto do demitido Dorival Júnior é entender de que forma o novo treinador enxerga o futuro do craque do Santos.

Entre os nomes cotados para assumir o comando técnico do Brasil, a maioria já deu alguma opinião sobre Neymar, mas nem todas as declarações são recentes. Carlo Ancelotti, por exemplo, chegou a dizer, em 2016, que considerava o atacante brasileiro e o italiano Dybala os “herdeiros de Messi e Cristiano Ronaldo”.

Neymar dá bolo na boca de Jorge Jesus em homenagem ao técnico na Arábia Saudita Foto: Divulgação/Instagram @alhilal

PUBLICIDADE Em 2023, na época em que o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, chegou a afirmar que tinha um acordo para contratar Ancelotti - o que não se concretizou -, Neymar rasgou elogios ao treinador italiano. “O Brasil vai ter oportunidade de ter um técnico estrangeiro, e o Ancelotti é um cara que ganhou tudo. Então, com certeza nos ensinará bastante”, disse o astro santista em entrevista à BandSports.

Também cotado para ser treinador da seleção, inclusive com apoio de nomes como Ronaldo Fenômeno, Renato Gaúcho acredita que Neymar ainda tem o que entregar com a camisa amarela, desde que receba uma “chacoalhada”.

“É um craque, é muito fora da linha, mas bastou ele jogar quatro jogos para falarem que é o melhor jogador do futebol brasileiro. Quando ele treina, está bem na parte física e não tem problema de lesão, sem dúvida alguma”, afirmou Renato à ESPN.

“Tem que dar uma chacoalhada nele dentro de quatro paredes. Talento ele tem, sem dúvida é um dos melhores jogadores do mundo. Tem tido muitos problemas de lesão, infelizmente, mas isso dá para consertar, dá para corrigir, o que ele tem de mais importante já veio de berço, que é o futebol dele”, observou.

Rogério Ceni, outro nome da lista de potenciais treinadores da CBF, elogiou o atacante recentemente, poucos dias depois de o Santos confirmar o retorno do Menino da Vila ao Brasil. “O Neymar nem se fala, é um jogador muito fora da curva, inclusive, de mídia e tudo que atrai”, comentou, na ocasião.

Já Jorge Jesus, muito citado nas especulações, foi treinador de Neymar até o início deste ano, no Al-Hilal, onde os dois trabalharam juntos. O técnico português não quis inscrever o jogador no Campeonato Saudita, porque teria de retirar a inscrição de outro atleta, em razão do limite de jogadores estrangeiros permitido.

“Não está fácil. Ele vem de uma lesão que o tirou da competição. Quando estava voltando, voltou a se lesionar. É um jogador que não deixa dúvidas a ninguém, um jogador top mundial. Mas a verdade é que, fisicamente, ele não tem conseguido acompanhar a equipe”, disse.

Depois de estrear pelo Santos, em empate sem gols com o Botafogo-SP, no Paulistão, o brasileiro revelou ter ficado chateado com a declaração de Jesus, por entender que havia conseguido recuperar a forma física. Seis jogos depois, se lesionou e já está há um mês sem jogar.