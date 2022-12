O que você falaria para Tite nas fases de mata-mata da Copa do Mundo?

A Copa do Mundo desperta a paixão de milhões de brasileiros todos os anos. Além de se juntar com os amigos e familiares, seja no bar ou em casa, outra tradição tipicamente brasileira é de palpitar na escalação da seleção. Há 210 milhões de treinadores no País. O Estadão convida o torcedor a “aconselhar” Tite no Catar.

Qual é a melhor opção para substituir Neymar? Na lateral-direita, quem deve substituir Danilo? Daniel Alves ou Militão? Bruno Guimarães deve assumir a titularidade? Quem joga na esquerda? Essas questões, que ganharam força nos últimos dias, estão em alta nas redes sociais. Com a #bolaprotite, os usuários podem arriscar seus palpites para a escalação do Brasil já classificado para as oitavas. Vai enfrentar a Coreia do Sul.

@estadao BRASIL NA COPA 🇧🇷⚽ Qual conselho você daria pro Tite? Mande seu palpite com a hashtag bolaprotite! Os melhores serão publicados aqui e no nosso site O jornalista Allãn Passos sugere time mais ágil e leve a partir do meio de campo #copadomundo #Brasil #futebol tiktokesportes #catar2022 ♬ som original - Estadão

Vale tudo. Desde um time mais ágil e veloz, até uma escalação mais defensiva, para manter Alisson como um mero espectador no Catar - a seleção ganhou suas partidas na primeira fase e a única a não sofrer gols nesta Copa até agora.

Os palpites serão publicados em nosso site e nas redes. Os torcedores podem publicar seus vídeos no TikTok, Instagram e Twitter, sempre com a hashtag #bolaprotite.





