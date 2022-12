Obama, Hamilton, Nadal e outras personalidades exaltam legado de Pelé

A notícia da morte de Pelé, Rei do Futebol e lenda do esporte mundial, correu rapidamente por todo o mundo e gerou reações emocionadas de personalidades de diferentes áreas de atuação, ligadas ou não ao esporte. O ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, foi uma das pessoas públicas que usou as redes sociais para manifestar o seu respeito pelo ícone brasileiro.

“Pelé foi um dos maiores entre aqueles que jogaram o ‘jogo bonito’”, escreveu Obama. “E, como um dos atletas mais reconhecidos do mundo, ele entendeu o poder do esporte para unir as pessoas. Nossos pensamentos estão com sua família e todos que o amavam e admiravam”, escreveu o político.

Pelé faleceu nesta quinta-feira (29) após um mês internado no hospital

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, enalteceu a trajetória de Pelé no esporte, que vai, de acordo com suas palavras, “de origens humildes a lenda do futebol”. “Para um esporte que une o mundo como nenhum outro, a ascensão de Pelé de origens humildes a lenda do futebol é uma história do que é possível. Hoje, os pensamentos de Jill e eu estão com sua família e todos aqueles que o amavam”, escreveu o mandatário em suas redes sociais com um foto sua ao lado Rei.

For a sport that brings the world together like no other, Pelé’s rise from humble beginnings to soccer legend is a story of what is possible.



Today, Jill and I's thoughts are with his family and all those who loved him. pic.twitter.com/EkDDkqQgLo — President Biden (@POTUS) December 29, 2022

Embora os EUA não estejam entre os países mais ligados ao futebol, Pelé encerrou sua carreira jogando no New York Cosmos e é um rosto famosíssimo no país norte-americano, assim como no resto do mundo. Até por isso, até a NASA, agência espacial americana, fez uma homenagem nas redes sociais.

Em sua página oficial no Twitter, publicou a imagem de uma constelação com as cores da bandeira brasileira, acompanhada de um texto. “Nós lamentamos a passagem do lendário Pelé, conhecido por muitos como o rei do ‘jogo bonito’. Esta imagem de uma galáxia espiral na constelação Sculptor mostra as cores do Brasil”.

We mark the passing of the legendary Pelé, known to many as the king of the "beautiful game." This image of a spiral galaxy in the constellation Sculptor shows the colors of Brazil. pic.twitter.com/sOYfKdTeAJ — NASA (@NASA) December 29, 2022

Ainda nos EUA, o Secretário de Estado do Governo Biden, Antony Blinken lamentou a perda de Pelé, a quem chamou de “uma verdadeira lenda”. “Não havia ninguém como ele. Mas ele também transcendeu o jogo e inspirou gerações dentro e fora do campo. Minhas condolências à sua família, amigos e compatriotas brasileiros”.*

Manifestações também foram feitas por líderes de outros países, com o presidente francês Emmanuel Macron, um dos primeiros a publicar uma homenagem a Pelé no Twitter: “O Jogo. O Rei. A Eternidade”, escreveu. Presidente da Argentina, Alberto Fernández engrossou a lista de tributos. “Um dos melhores jogadores de futebol da História nos deixou. Lembraremos sempre daqueles anos em que Pelé deslumbrou o mundo com suas habilidades. Um grande abraço a sua família e ao povo brasileiro”.

A morte do Rei também repercutiu entre ícones internacionais do esporte, como o ex-velocista e empilhador de recordes Usain Bolt, que publicou uma foto ao lado de Pelé e escreveu: “Uma lenda do Esporte. Descanse em paz, Pelé”. O tenista Rafael Nadal, maior vencedor de Grand Slams da história, também prestou sua homenagem.

“Hoje se vai um gigante do esporte mundial. É um dia triste para o mundo do futebol, para o mundo do esporte, mas seu legado sempre estará conosco. Não o vi jogar, não tive tanta sorte, mas sempre me ensinaram e me disseram que ele era o Rei do Futebol.Descansa em paz! Oh, Rei!”, escreveu o espanhol.

Lewis Hamilton, heptacampeão da Fórmula 1, foi outro a se manifestar rapidamente após a confirmação da morte do tricampeão mundial com a seleção brasileira e ídolo do Santos. “Perdemos uma lenda hoje. Obrigado por dividir conosco seu talento, sua genialidade e seu amor. O legado do Pelé vai nos inspirar para sempre”, disse o britânico.

A passagem do Rei do Futebol foi recebida com comoção entre artistas. Caso da atriz vencedora do Oscar Viola Davis, que disse: “Descanse em paz, Pelé, você foi o maior futebolista que já existiu! Orando pela sua família, obrigado pela sua bênção”. O ator Sylvester Stallone, que atuou ao lado de Pelé no filme “Fuga para a Vitória”, lançado em 1981, escreveu: “Pelé, o maior! Descanse em paz! Este era um bom homem”.