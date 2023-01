Fifa revela a Oceaunz, bola oficial da Copa do Mundo Feminina de 2023

A Adidas e Fifa revelaram nesta terça-feira a Oceaunz, bola oficial da Copa do Mundo Feminina de 2023, que será disputada a partir de julho na Austrália e Nova Zelândia. Inspirada nas paisagens e relevo dos países-sede, ela apresenta detalhes predominantemente nas cores azul, preto e verde.

Seu nome é derivado das iniciais de Oceania, Austrália e Nova Zelândia, respectivamente. Em vídeo promocional, divulgado nas redes sociais da Fifa, a bola é carregada no ar por um helicóptero pelos céus de Sydney e é colocada em frente à Bondi Beach.

A bola é uma celebração das culturas das nações anfitriãs e apresenta designs da artista aborígine Chern’ee Sutton e da artista maori Fiona Collis. A arte delas também faz parte da identidade oficial da marca da Copa do Mundo Feminina da FIFA 2023.

Special delivery! 🚁⚽



Behold the FIFA Women's World Cup 2023 official match ball, OCEAUNZ. A design inspired by the unique natural landscapes of the two host nations, Australia & Aotearoa New Zealand.

“A Adidas criou uma bola oficial icônica para a Copa do Mundo Feminina, que reflete diversidade, inclusão e união, temas adequados para a primeira edição a ser organizada por dois países de diferentes confederações”, afirmou Fatma Samoura, secretária geral da Fifa. “Esta edição será extremamente especial e as ricas culturas de Austrália e da Nova Zelândia, como evocadas no OCEAUNZ, certamente levarão a experiência de visitar torcedores e times ‘Beyond Greatness’ (lema oficial da competição).”

Oceaunz, bola oficial da Copa do Mundo Feminina 2023, tem design inspirado nas belezas naturais de Austrália e Nova Zelândia, países-sede da competição. Foto: Divulgação/Fifa

A Oceaunz apresenta a mesma tecnologia da bola utilizada no Catar, na Copa do Mundo realizada no ano passado, com recursos como o impedimento semiautomático. Ela fornece dados precisos, que serão disponibilizados aos árbitros da partida de vídeo em tempo real, como a posição do jogador em campo.

A Copa do Mundo feminina será realizada entre os dias 20 de julho a 20 de agosto. A partida de abertura será entre Nova Zelândia e Noruega. A seleção brasileira está no Grupo F, ao lado de França - que eliminou o Brasil no último Mundial -, Jamaica e um adversário que virá da repescagem, podendo ser Paraguai, Taiwan, Papua Nova Guiné ou Panamá.