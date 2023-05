Odair Hellmann admite atuação ruim do Santos e revela cobrança no vestiário

Não foi só a torcida do Santos que ficou insatisfeita com o fraco desempenho da equipe na derrota para o Red Bull Bragantino, por 2 a 0, neste domingo, em Bragança Paulista (SP). O goleiro João Paulo deixou o gramado visivelmente irritado e o técnico Odair Hellmann admitiu ter ficado “chateado e irritado” com a performance.

Ao fim da partida, o treinador revelou cobranças no vestiário. “Eu também estou chateado e irritado, todos estão, o importante é a nossa cobrança no vestiário, isso aconteceu, e agora temos que retomar o padrão que estávamos apresentando. Temos um jogo importante e precisamos fazer uma boa partida para conseguirmos a classificação”, declarou.

Santos e Red Bull Bragantino disputam partida do Campeonato Brasileiro no Estádio Nabi Abi Chedid. Foto: Raul Baretta/Santos FC

Odair disse ter se identificado com a irritação demonstrada por João Paulo. “A irritação dele é a irritação de alguém que está perdendo a partida, às vezes sobe o tom, às vezes desce”, comentou o técnico, que fez elogios ao desempenho do goleiro na temporada - disse até que o jogador teria condições de ser convocado para a seleção brasileira.

Em relação ao desempenho do Santos, Odair classificou como um dos piores da temporada. “Tecnicamente, não conseguimos jogar. Após os 20 minutos, não conseguimos trocar passes, ficar com a bola na frente, ter posse nem no meio-campo e nem no ataque. A bola ia e voltava, não dava tempo nem de encaixar uma transição. Fomos entrando no jogo do Bragantino, um jogo de posse com os meias infiltrando”, analisou.

“Quando recuperávamos a bola, tecnicamente não conseguíamos produzir. Fomos bem abaixo em termos de intensidade e técnica. Caiu o padrão, oscilamos, não fomos bem e temos que retomar o nosso padrão, aquilo que vínhamos fazendo.”

Vindo de duas derrotas seguidas, por diferentes competições, o Santos volta a campo na quarta-feira para enfrentar o Bahia, fora de casa, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo de ida terminou sem gols.