Odair Hellmann admite que deve rodar o elenco e quer Santos com ‘mais calma’

Não foi a estreia dos sonhos. Pelo contrário, o Santos sofreu mais do que Odair Hellmann previa para virar sobre o Mirassol, por 2 a 1. Mas a vitória foi celebrada pelo técnico, que utilizou estatísticas ruins do clube, que não ganhava estreias e também pouco virava jogos nos últimos anos, para ressaltar a importância do triunfo na Vila Belmiro. Apesar do resultado positivo, o técnico admite que já pode mexer na escalação para o duelo com o Guarani e quer um time com mais tranquilidade em campo.

Na visão do treinador, o time foi muito afoito nos primeiros 45 minutos na Vila Belmiro, o que refletiu na péssima etapa - não fosse o goleiro João Paulo, e a equipe iria em desvantagem grande para o descanso.

Foi justamente nos vestiários que Odair Hellmann ajustou o Santos para um resultado positivo, mesmo sem brilho. “O começo é assim, o Palmeiras sofreu, o Santos sofreu, e todos vão sofrer”, afirmou, para defender seu elenco.

Lucas Braga saiu do banco de reservas para marcar o gol que garantiu a vitória do Santos contra o Mirassol.

Mas não escondeu que viu defeitos que necessitam de rápida correção. “Conversamos que precisávamos nos acalmar”, disse. “O mérito do Santos foi não dar um número de situações de chute, de possibilidades (ao Mirassol, na volta do intervalo), e atacar, fazer momentos de transição, de contra-ataques, parar dentro do gol”, avaliou. “Quando o time ficou com a bola, cresceu, ganhou a segunda bola, teve escanteio, um controle no segundo tempo, pelas mudanças e pelo encaixe melhor. O jogo vai se soltando, também, passou aquela emoção toda.”

Ao falar em mudanças, Odair revelou que já pode dar descanso a alguns titulares para evitar lesões desnecessárias e, ao mesmo tempo, deixar todos do elenco em iguais condições de jogo.

“Vamos esperar até 48 horas para ver como será a recuperação depois do primeiro jogo com uma pré-temporada muito diferente para todos os clubes. Tivemos três recomeços de pré-temporada, e isso quebra o aumento de carga”, afirmou. “Mas a equipe respondeu muito bem. Agora é aguardar a recuperação, visualizar o Guarani, as situações de jogo. Se tivermos que fazer alterações, vamos fazer.”

O técnico não falou em peças, nem posições, mas é adepto à integração de todos no time. “Temos uma característica que é colocar todos dentro do contexto tático, físico e técnico. Nenhum clube vai sobreviver ao ano se não tiver isso”, enfatizou. “Demos uma boa resposta já, queremos que mais jogadores deem resposta. Sempre corrigindo e ganhando”, disse, admitindo que ainda não vê a equipe como gostaria. “Temos sempre coisas a corrigir, mas é importante vencer.”

Passada a estreia no comando da equipe da Vila Belmiro, Odair Hellmann agora muda o foco e já passa a pensar no próximo compromisso do Santos, contra o Guarani, também pelo Paulistão, na próxima quarta-feira contra o Guarani, em Campinas.