Odair Hellmann elogia futebol do Santos apesar da segunda derrota seguida: ‘O detalhe fez diferença’

O “detalhe” é a principal preocupação do técnico Odair Hellmann melhorar o desempenho do Santos. Neste sábado, o treinador afirmou que o time paulista foi melhor do que o Cruzeiro, mas perdeu por infelicidade em lances pontuais. A equipe mineira venceu por 2 a 1, no estádio Independência, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, e impôs o segundo revés consecutivo aos santistas na temporada.

“O detalhe fez diferença contra nós, tem feito. Contra o Newell’s a mesma coisa. Hoje fizemos um jogo melhor e temos que melhorar nesses detalhes. A diferença é não ter feito o gol, mas estávamos dentro da partida, concentrados e com bom jogo. Empatamos e logo em seguida levamos o segundo gol”, disse o treinador, em entrevista coletiva.

Com dois gols de Wesley, o Cruzeiro venceu a partida contra o Santos. Foto: Foto Cris Mattos /STAFF IMAGES / CRUZEIRO

Apesar do revés, Odair enxergou um crescimento do Santos. Na visão do treinador, o time vem jogando bem, mas também está colecionando tropeços, como foi no meio de semana, frente ao Newell’s Old Boys, pela Sul-Americana.

“Melhoramos e evoluímos como comportamento de time, mas temos que transformar bons jogos em resultado. Ninguém sobrevive só de jogar bem. Temos que jogar bem, porque a performance é importante, mas jogamos bem contra Grêmio, Newell’s e perdemos. Hoje fomos melhores ou iguais ao Cruzeiro na casa do Cruzeiro.”

Odair segue confiante em dar a volta por cima no Santos. “Acreditar no trabalho. Conseguimos essas melhoras e vamos buscar as correções. Temos que trabalhar, confiar e isso vai gerar resultado. Vários jogadores melhoraram a performance. Teremos oportunidade de treinar para terminar melhor as jogadas. Hoje passamos melhor, não só apenas no jogo de transição. Temos que evoluir. Temos que continuar nos reafirmando no que melhoramos e treinar para conseguir trazer o detalhe a nosso favor, no momento final”, afirmou.

Por fim, o treinador falou das metas a serem batidas pelo Santos na temporada. “Somos gigantes e temos que almejar o melhor, não há limite para melhor, mas é passo a passo. Nossa Copa do Mundo é o próximo jogo. Temos que confirmar essa melhora de time, temos comportamento de time que enfrenta a todos com igualdade no mínimo. Mas temos que transformar isso em resultado para dar um upgrade, vencer dá confiança”, disse.

O atacante Ângelo, autor do único gol na derrota para o Cruzeiro, seguiu a mesma linha do treinador. “O trabalho está dando sequência, estamos crescendo a cada jogo e o Odair está sendo um paizão para nós que subimos da base. Estamos em uma crescente boa, o jogo hoje definido no detalhe e acabamos saindo perdedores. Me cobro muito e é fruto de muito trabalho, tem sido muito importante para mim porque tenho trabalhado bastante. Preferia a vitória do que o gol, a gente precisava dessa vitória, é continuar trabalhando”, disse ao final da partida.

Com o resultado deste sábado, o Santos ficou na 11ª colocação do Brasileirão, com quatro pontos. O próximo desafio na competição é diante do Bahia, na quarta-feira, às 19h, na Vila Belmiro, pela quinta rodada.