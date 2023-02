Odair Hellmann elogia postura do Santos em Taguatinga, mas lamenta gols perdidos

O técnico Odair Hellmann elogiou postura do time do Santos, principalmente no primeiro tempo da vitória sobre o Ceilândia, em Taguatinga, pela Copa do Brasil, mas lamentou as várias oportunidades criadas. Segundo o treinador, uma vantagem no placar logo nos primeiros minutos teria evitado a ansiedade dos jogadores. O único gol da partida foi marcado pelo zagueiro Joaquim, aos 28 minutos da segunda etapa.

“Se o gol sai com oito minutos, com certeza o jogo se daria de outra forma. Quando ele não sai, todo esse volume e todas essas chances criadas, o jogo pega outro aspecto. É um jogo decisivo. Sentimos a sequência que estamos tendo, mesmo assim os jogadores correram muito. O campo deixa o jogo mais lento, por isso buscamos essas variações táticas para buscarmos manter a nossa dominância na partida. O Santos não abriu mão em nenhum momento”, afirmou o treinador.

“É importante dizer que o volume que criamos até os 30, 35 minutos do primeiro tempo já merecíamos estar vencendo a partida. Não fomos tão assertivos quanto no último jogo, mas criamos chances e oportunidades. Fomos dominantes na partida, lideramos as ações, ganhamos as primeiras e segundas bolas, mas o gol não saiu”, disse Odair.

Raul Baretta / Santos Foto: Raul Baretta

“Buscamos a vitória desde o início, mas como o gol não saiu gera uma ansiedade. Estávamos fortes dentro da partida, se tivéssemos feito no início, certamente seria uma outra história. No segundo tempo, o jogo foi mais truncado, os dois times cansaram um pouco e acabamos fazendo gol de bola parada. Estamos trabalhando muito isso, hoje foi a nosso favor. O Santos criou e fez por merecer até mais gols”, completou o treinador, que já pensa nesta sexta-feira como vai armar a equipe para o clássico com o Corinthians, domingo, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista.