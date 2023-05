Apesar da vitória por 3 a 0 do Santos sobre o Bahia, com boa atuação na Vila Belmiro nesta quarta-feira, o técnico Odair Hellmann foi para a coletiva de imprensa sabendo que não conseguiria falar apenas sobre o jogo, já que o clube virou um dos assuntos da semana por causa do zagueiro Eduardo Bauermann, investigado por participar de um esquema de apostas esportivas. Questionado sobre o assunto, o treinador lamentou o envolvimento do jogador que conhece desde criança, mas defendeu que ele seja usado como exemplo para que casos como esse não se repitam.

“O que tem de ser feito, julgado e levado em frente cabe à Justiça. Há passos jurídicos que o clube precisa respeitar. Eu sou treinador de futebol, entro no aspecto de dizer que todos ficamos tristes. Conheço o Eduardo desde os dez anos de idade, é um companheiro, um atleta que vocês (imprensa) também conhecem, têm a mesma percepção e análise a respeito dele. Mas, como qualquer ser humano, como eu, como você, como nós todos aqui, cometeu um erro. Se julgado, comprovado e associado, que pague a sua pena, que tenha a responsabilização, isso serve para nós todos. Isso é um parte. A outra é nós temos que seguir adiante, ir em frente. Somos profissionais, a resposta foi o hoje”, afirmou.

Odair acredita que seja necessária uma reflexão coletiva de todos os setores envolvidos para encontrar formas de impedir condutas impróprias no esporte. Para ele, as punições precisam ser severas, mas é preciso tomar cuidado com acusações injustas que podem surgir na esteira dos casos comprovados.

Eduardo Bauermann foi afastado do elenco do Santos por envolvimento no esquema de apostas investigado pelo Ministério Público de Goiás Foto: Ivan Storti/ Santos FC

“Claro que deixa todo mundo triste. Nós fazemos parte de uma paixão que é o futebol. Neste momento, não tem tristeza maior, seja minha, de vocês ou do torcedor. Há uma tristeza geral pelo processo todo. Tomara que esse passo sirva de exemplo e a gente possa corrigir o rumo. Que a gente possa dar um outro passo, não apenas como demos de concentração, de foco, de repostas pra nós mesmos, mas que a gente possa pegar isso para nós do futebol e que sirva de exemplo. Que a gente trilhe o caminho que o esporte nos traz”, disse.

“O que acaba acontecendo é que uma situação dessa todos vão para o mesmo pacote. Daqui a pouco, começam a surgir situações na rede social que alguém fez, aquele não fez. Cria um ambiente em que se desconfia de todo mundo. temos de unir os culpados, pegar isso como exemplo e levar adiante. Ver forma como as casas de apostas, individualmente as pessoas… para que isso não aconteça mais. Uma punição severa. Não podemos, neste momento, criar ilações, porque se não a gente não para. Nós precisamos dar o passo seguinte, todos juntos. Se a gente ficar em dúvida, perdemos tudo. Punição para quem tem que ser punido”, concluiu.

Antes da coletiva de Odair, o capitão do Santos, Alison, também falou sobre o caso, sem se aprofundar muito. Apenas admitiu que o elenco ficou ‘chateado’ com a situação “Essa resposta foi muito importante, representa muito a vitória de hoje para o nosso grupo, para o Santos. Não estamos num momento fácil. É um momento difícil, não dá para negar. Os últimos acontecimentos chatearam muito a gente. Também sentimos, é nítido, não posso negar aqui, mas nossa vida continua. É jogo atrás de jogo”, disse.

O CASO

Conversas interceptadas pelo Ministério Público de Goiás apontam a participação de Eduardo Bauermann em um esquema de apostas. Em diálogo por aplicativo de mensagens, ele é cobrado por um integrante de uma quadrilha de apostadores por não ter forçado um cartão amarelo em jogo contra o Avaí, em novembro do ano passado. Em seguida, pedem que o defensor santista compense sendo expulso contra o Botafogo. Nos sites de apostas, é possível apostar se determinado jogador será advertido.

A investigação do MP revelou como foram feitas as negociações, trato e distrato do esquema de manipulação de resultados que buscava afetar jogos das Séries A e B do Campeonato Brasileiro e partidas do Paulistão e do Campeonato Gaúcho deste ano. Na denúncia, a que o Estadão teve acesso, os apostadores mostram como audácia e ameaças permearam a relação dos apostadores com os jogadores de futebol cooptados pela quadrilha.

No caso de Bauermann, ficou acordado que o jogador santista receberia ao menos R$ 50 mil para provocar a punição contra o Avaí, mas ele não recebeu cartão. O descumprimento do combinado deixou o empresário Romarinho, um dos integrantes do grupo de apostadores, muito irritado. “Você vai pagar todo o meu prejuízo”, escreveu em uma mensagem para o zagueiro.

De acordo com as conversas reveladas pelo MP, Bauermann acionou seu empresário Luiz Taveira para ajudar a resolver a situação. As mensagens seguintes mostram que o problema teria sido contornado. Então, na véspera do duelo com o Botafogo, o empresário Romarinho realizou uma videochamada com Bauermann, em 9 de novembro, para tramarem o que, nas palavras dele, seria uma “coisa boa”. Romarinho e Bauermann efetuam a chamada de vídeo para acertar detalhes da armação. O encontro virtual está registrado em um print tirado durante a conversa.

No duelo com o Botafogo, Bauermann cumpre o novo acordo e recebe um cartão vermelho após o apito final, por reclamação. Porém, o zagueiro desconhecia uma regra das casas de apostas que invalidam advertências recebidas após o término da partida. O empresário, então, cobra que o zagueiro devolva os R$ 50 mil pagos antecipadamente. Bauermann diz que está “correndo atrás para conseguir pagar esses R$ 800 mil (valor que arrecadaria caso a aposta fosse validada) que você falou.” e chega a oferecer seu passe para compensar.