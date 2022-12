Oito seleções da Copa mudaram de técnico e outras quatro podem trocar de comando; veja lista

A vaga de técnico da seleção brasileira está à espera de um novo nome. Mas não é a única. O técnico Tite já havia anunciado antes da Copa do Mundo que não continuaria no comando do Brasil após o torneio, ganhando ou perdendo. A campanha frustrante que se encerrou nas quartas de final na derrota para a Croácia abriu caminho para a procura de um novo comandante, assim como em outras equipes importantes do futebol mundial, como Espanha e Holanda.

Tite deixa o cargo após seis anos, com uma conquista de Copa América, em 2019, e duas eliminações nas quartas da Copa. Nomes como Abel Ferreira, Dorival Júnior e até Carlo Ancelotti, do Real Madrid, foram especulados, mas a CBF publicou nota negando o contato com todos eles. Encontrar um novo treinador parece mais difícil para a CBF do que ganhar a Copa.

“A CBF vem a público reiterar que o presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, não nomeou ou autorizou qualquer pessoa da confederação (vice-presidentes, diretores, executivos ou funcionários) ou de fora da confederação (presidentes de federação ou dirigentes de clubes) a procurar, em nome da Presidência, qualquer treinador ou profissional do futebol para a composição da equipe que irá trabalhar junto à Seleção Brasileira Masculina de Futebol, com foco na classificação para a Copa do Mundo de 2026”, diz o comunicado em nome do presidente Ednaldo Rodrigues. “Não falo nem com os meus familiares sobre esse assunto”.

Mudanças na Espanha, Holanda, Bélgica…

Luis Enrique deixou o comando da Espanha após a Copa do Mundo. Foto: AP Photo/Martin Meissner

A Espanha de Luis Enrique concentrou os holofotes na primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo ao atropelar a Costa Rica por 7 a 0. Mas a ‘La Roja’ teve dificuldades para repetir o ótimo desempenho na estreia do Mundial e caiu, novamente, nas oitavas de final. Os espanhóis dominaram a posse de bola, mas não conseguiram furar a defesa de Marrocos e caíram nos pênaltis.

A Federação Espanhola reconheceu o trabalho de reestruturação do treinador nos últimos anos, mas o processo não foi suficiente para mantê-lo no cargo. “O técnico conseguiu dar um novo fôlego à seleção desde a sua chegada, em 2018, através de uma profunda renovação que consolidou uma mudança geracional na equipa e no futebol espanhol. Luis Enrique qualificou-se para duas Final Four da Liga das Nações da Uefa, das três que disputou como treinador; e chegou às semifinais da Euro 2020 com cunho próprio e com estilo definido. Ele optou por jovens talentos e tem semeado esperança no futuro da seleção espanhola”, diz trecho da nota.

Logo após anunciar a demissão de Luis Enrique, a federação apresentou Luis de La Fuente, de 61 anos, como novo treinador. O técnico estava no comando da Espanha sub-21 e soma uma passagem de bastante êxito pelas seleções de base do país. Olhar para os garotos vai continuar sendo uma tendência da Espanha.

A Bélgica fracassou na Copa do Mundo ao cair ainda na fase de grupos e o técnico Roberto Martínez não resistiu aos maus resultados e ao clima delicado no vestiários entre os principais nomes da delegação. A Federação Belga usou as redes sociais para comunicar que iniciou o processo de seleção para a contratação de um novo treinador.

O técnico Roberto Martínez teve problemas para controlar o conturbado vestiário da Bélgica. Foto: AP Photo/Francisco Seco

“Estamos à procura de um vencedor em série com experiência em gestão dos melhores jogadores do mundo. O novo técnico terá que saber focar na criação de um grupo restrito e como integrar jogadores jovens. Precisará ser um especialista tático que baseia suas escolhas em dados, tecnologias e parâmetros objetivos. Tem que saber como ganhar troféus em competições mundiais”, diz a publicação.

A vizinha Holanda também vai procurar um novo treinador. Louis van Gaal se despediu de mais uma Copa do Mundo sem derrota ao perder nos pênaltis para a Argentina nas quartas de final. Ele já havia anunciado antes do torneio que não continuaria no comando da equipe.

A desconfiança do torcedor do México com o técnico argentino Tata Martino já era grande antes da Copa devido à campanha irregular nas Eliminatórias e na Copa Ouro. A seleção foi eliminada ainda na fase de grupos e interrompeu uma sequência de sete edições seguidas se classificando para o mata-mata do Mundial. Martino foi hostilizado por torcedores n o desembarque do México no país. A federação local ainda busca um substituto.

O técnico português Paulo Bento levou a Coreia do Sul às oitavas de final da Copa e caiu para o Brasil com uma goleada por 4 a 1. Ele pediu demissão após o Mundial e agora quer descansar antes de assumir um novo desafio.

Outro treinador português na Copa, Carlos Queiroz se desligou do cargo da seleção do Irã. Os persas até venceram o País de Gales, mas os três pontos não foram suficientes para avançar de fase. Já o treinador Otto Addo também deixou o cargo após liderar uma campanha ruim com Gana, que terminou na última posição do Grupo H. Ele volta a exercer o papel de diretor no Borussia Dortmund, da Alemanha.

Quem pode sair?

A imprensa portuguesa noticia que o técnico Fernando Santos vai deixar o comando da equipe lusitana. O treinador tem vínculo com a seleção até a Eurocopa de 2024 e não cogita deixar o cargo por eliminação na Copa. A Federação Uruguaia de Futebol vai se reunir com o técnico Diego Alonso na próxima semana para definir seu futuro. Já Gareth Southgate pode encerrar seu período como treinador da Inglaterra após cair para a França nas quartas de final da Copa.

Os técnicos Didier Deschamps, da França, e Gareth Southgate, da Inglaterra, orientam suas equipes em duelo da Copa do Mundo. Foto: REUTERS/Hannah Mckay