Olimpia x Flamengo: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Flamengo mede forças com o Olimpia nesta quinta-feira pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. A partida acontece no estádio Defensores del Chaco, às 21h. Quem avançar enfrentará o Fluminense nas quartas de final.

Derrotado na partida de ida, o Olimpia chega para a partida embalo pela primeira vitória com Arce no comando. No fim de semana, pelo Campeonato Paraguaio, a equipe superou o Guarani, por 5 a 3, e tenta ser o único time do Paraguai a se classificar para as quartas de final da Libertadores.

O Flamengo tenta se provar fora de casa na temporada. Derrotado na última rodada do Brasileirão pelo Cuiabá, o time de Jorge Sampaoli também não sabe o que é vencer fora do Maracanã na Libertadores. Na primeira fase, o time brasileiro empatou com Racing e Ñublense e perdeu para o Aucas.

Flamengo x Olimpia - Libertadores 2023 Foto: Arte/Estadão

ONDE ASSISTIR

ESPN

Star+

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

OLIMPIA: Espínola; Alejandro Silva, Romaña, Gamarra e Zabala; Ortiz, Marcos Gómez, Fernando Cardozo e Iván Torres; Hugo Fernández e Walter González. Técnico: Arce.

Arce. FLAMENGO: Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira (David Luiz) e Filipe Luís (Ayrton Lucas); Allan, Gerson (Victor Hugo), Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Jorge Sampaoli.

