Olimpíadas 2024: vitória heroica do Brasil sobre a França no futebol tem festival de memes; veja

O triunfo sobre a França teve contornos de emoção - e vingança também. As francesas derrotaram a seleção brasileira na fase de grupos da Copa do Mundo feminino do ano passado, eliminando as brasileira. Então, é possível afirmar que o troco foi dado.

Na internet, o clima foi de festa entre os brasileiros. Além de ter a chance de reencontrar as atuais campeãs do mundo, o Brasil terá o retorno de Marta, que foi expulsa justamente contra a Espanha.