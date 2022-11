Onana insinua má vontade do treinador Song em seu afastamento de Camarões

Publicidade

O goleiro André Onana, cortado da delegação de Camarões antes do empate por 3 a 3 diante da Sérvia na segunda-feira, se pronunciou, através de um comunicado, pela primeira vez após deixar a Copa do Mundo do Catar. O atleta já está em Milão, onde possui residência. Ele atua pela Inter de Milão.

“Quero expressar meu afeto pelo meu país e pela seleção nacional. Ontem (segunda), não fui autorizado a estar em campo para ajudar Camarões, como sempre faço, a atingir os objetivos da equipe. Sempre me comportei de forma a levar o time ao sucesso de uma maneira positiva. Coloquei todos meus esforços e energia para encontrar uma solução para uma situação que um jogador frequentemente enfrenta, mas não houve vontade do outro lado”, disse o goleiro.

Onana não citou nomes, mas o comunicado foi direcionado ao técnico Rigobert Song, que tentou interferir no estilo de jogo do goleiro. O treinador não é fã de saída de bola de seus goleiros com o pé, uma das características de Onana, e, por isso, não aceitaria uma postura diferente da que queria. A discussão acabou com a exclusão do camisa 23.

Onana foi cortado da seleção camaronesa da Copa do Mundo após desentendimento com Song, treinador da equipe. Foto: Issouf Sanogo/AFP

“Alguns momentos são difíceis de assimilar. Contudo, sempre respeitei e apoiei as decisões das pessoas em cargo de buscar o sucesso para nossa equipe e nosso país. Estendo toda minha força aos meus colegas, porque demonstramos que somos capazes de ir muito longe nesta competição. Os valores que eu promovo como pessoa e como jogador são aqueles com os quais me identifico e aqueles que minha família me deu desde a infância. Representar Camarões sempre foi um privilégio. A nação em primeiro lugar e para sempre”, finalizou.

Sem Onana, Camarões teve Devis Epassy como titular. Ele deve seguir na equipe na partida com o Brasil, marcada para sexta-feira, às 16h (horário de Brasília), no Lusail Stadium.

Continua após a publicidade

Camarões está na terceira posição do Grupo G, com um ponto, assim como a Sérvia, na lanterna. O Brasil tem seis, contra três da Suíça. Para classificar, precisará vencer e torcer por um tropeço da Suíça, desde que a Sérvia não ultrapasse no saldo de gols.