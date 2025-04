Once Caldas x Fluminense na Sul-Americana: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Válida pela primeira rodada da fase de grupos da Sul-Americana, a partida entre Once Caldas e Fluminense está marcada para acontecer nesta terça, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Sediado no Estádio Palogrande, em Manizales, o jogo contará com transmissão oficial para o Brasil feita pelo SBT, ESPN e pelo streaming Disney+.

Décimo lugar no Campeonato Colombiano (Apertura), o Once Caldas se classificou para a fase de grupos da Sul-Americana após eliminar o Millionarios, também da Colômbia. Pelo Apertura, venceram o Llaneros em casa por 1 a 0. O treinador Hernán Darío Herrera não terá desfalques para o duelo desta noite.

Once Caldas e Fluminense medem forças nesta terça-feira, em Manizales. Foto: Arte/Estadão

O Fluminense, que demitiu o técnico Mano Menezes, após perder para o Fortaleza, por 2 a 0, na estreia do Brasileirão 2025, será comandado interinamente por Marcão, que faz parte da comissão técnica fixa do clube. No campo, a lateral direita segue indefinida, Guga e Samuel Xavier brigam pela vaga. No meio-campo, Hércules pode perder o lugar para Bernal, enquanto Lima e Lezcano disputam a armação.

ONCE CALDAS X FLUMINENSE: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA SUL-AMERICANA

DATA : 01/04/2025 (terça-feira)

: 01/04/2025 (terça-feira) HORÁRIO : 21h30 (de Brasília)

: 21h30 (de Brasília) LOCAL: Estádio Palogrande, em Manizales, na Colômbia

Publicidade

ONDE ASSISTIR A ONCE CALDAS X FLUMINENSE AO VIVO

SBT (TV aberta)

ESPN (TV fechada)

Disney+ (streaming)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO ONCE CALDAS

ONCE CALDAS: James Aguirre, Juan David Cuesta, Jorge Cardona, Jerson Malagon, Juan Pablo Patiño; Iván Rojas, Mateo García, Jefry Zapata, Alejandro García, Michael Barrios e Dayro Moreno. Técnico: Hernán Darío Herrera.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO FLUMINENSE

FLUMINENSE: Fábio, Guga (Samuel Xavier), Ignácio, Thiago Silva e Renê; Hércules (Bernal), Martinelli e Lima (Lezcano); Arias, Canobbio e Cano. Técnico: Marcão.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE ONCE CALDAS E FLUMINENSE

27/03 - Once Caldas 1 x 0 Llaneros - Campeonato Colombiano

1 x 0 Llaneros - Campeonato Colombiano 29/03 - Fortaleza 2 x 0 Fluminense - Brasileirão