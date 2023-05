Brasil x Nigéria: onde assistir, horário e escalação das equipes

Buscando uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo Sub-20, o Brasil entra em campo neste sábado pela última rodada da fase de grupos para enfrentar a Nigéria, às 15h, em Buenos Aires. Com uma vitória e uma derrota, os brasileiros precisam pontuar na rodada para ter chance real de classificação para o mata-mata.

Uma estreia ruim e uma segunda partida muito boa. Esse é o desempenho da seleção brasileira na Copa do Mundo sub-20. Depois de perder para a Itália, os brasileiros não tomaram conhecimento da República Dominicana e chegam vivos para a última rodada. Para seguir para as oitavas de final, o time de Ramon Menezes tem que pontuar contra os líderes da chave.

Com 100% de aproveitamento até aqui, a Nigéria é a líder do grupo após duas rodadas e está garantida nas oitavas de final. Mesmo assim, o time africano precisa de um ponto para confirmar a primeira posição e ter um caminho mais tranquilo na fase eliminatória do mundial na Argentina. Por isso, a equipe deve entrar com força máxima para o duelo deste sábado.

Brasil e Nigéria se enfrentam neste sábado pela Copa do Mundo Sub-20 Foto: Arte Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL: Buenos Aires..

ESTÁDIO: Estádio Ciudad de La Plata.

DATA: 27 de maio de 2023.

HORÁRIO: 15h (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

SporTV (TV paga)

CazéTV (Youtube)

O Estadão acompanha a partida em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

BRASIL : Mycael; Arthur, Jean Henrique, Robert Renan e Kaiki Bruno; Andrey Santos, Marlon Gomes e Matheus Martins; Guilherme Biro, Marcos Leonardo e Giovane. Técnico : Ramon Menezes.

: Mycael; Arthur, Jean Henrique, Robert Renan e Kaiki Bruno; Andrey Santos, Marlon Gomes e Matheus Martins; Guilherme Biro, Marcos Leonardo e Giovane. : Ramon Menezes. NIGÉRIA: Aniagboso; Bameyi, Fredrick, Ogwucho e Agbalaka; Eletu e Demenenge Daga; Muhammad, Adeniram Lawal e Sunday; Salim Lawal. Técnico: Ladan Bosso.

ÚLTIMOS RESULTADOS