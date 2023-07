América-MG x Palmeiras onde assistir, horário e escalação das equipes

O Palmeiras fecha neste domingo, às 16h, contra o América-MG, o mês mais negativo em termos de resultados na temporada. Depois de conquistar a única vitória em julho, sobre o Fortaleza, o plano é ganhar do penúltimo colocado do Brasileirão para melhorar seu aproveitamento no torneio e elevar o moral antes do primeiro dos dois jogos que definirá seu destino em 2023.

Na quarta-feira, o time de Abel Ferreira faz, no Mineirão, o primeiro dos dois duelos das oitavas de final da Libertadores contra o Atlético Mineiro. A ideia é readquirir a confiança perdida com tropeços seguidos no Brasileirão e com a eliminação para o São Paulo na Copa do Brasil.

No Brasileirão, o Palmeiras soma 28 pontos e joga para continuar entre os quatro primeiros. Com um jogo a menor, o América deixou a lanterna na rodada anterior ao arrancar empate com o Flamengo. Soma dez pontos e precisa desesperadamente ganhar em casa para, no futuro, deixar a zona de rebaixamento.

América Mineiro e Palmeiras duelam em Belo Horizonte Foto: Arte/Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL : Belo Horizonte.

: Belo Horizonte. ESTÁDIO : Arena Independência.

: Arena Independência. DATA : 30 de julho de 2023.

: 30 de julho de 2023. HORÁRIO: 16h (de Brasília).

ONDE ASSISTIR

Continua após a publicidade

Globo

Premiere (pay-per-view).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

AMÉRICA-MG: Mateus Pasinato; Daniel Borges, Éder, Iago Maidana e Nicolas; Alê, Martínez e Benitez; Pedrinho, Paulinho Boia e Mastriani. Técnico : Vagner Mancini.

Mateus Pasinato; Daniel Borges, Éder, Iago Maidana e Nicolas; Alê, Martínez e Benitez; Pedrinho, Paulinho Boia e Mastriani. : Vagner Mancini. PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Richard Ríos e Raphael Veiga; Jhon Jhon, Artur e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

QUEM APITA?

Árbitro:: Bráulio da Silva Machado (Fifa/SC).

ÚLTIMOS RESULTADOS