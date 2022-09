Corinthians x Atlético-GO: onde assistir, horário e escalação das equipes

Corinthians encara o Atlético-GO nesta quarta-feira, às 19h, pela 28ª rodada do Brasileirão, na Neo Química Arena. O time de Vítor Pereira ocupa a quinta posição, com 44 pontos, enquanto o time goiano está na vice-lanterna, com apenas 22.

Em quinto, Corinthians mira vitória sobre o Atlético-GO para entrar no G-4 Foto: Carla Carniel / REUTERS

ONDE ASSISTIR

Corinthians x Atlético-GO terá transmissão no Premiere (pay-per-view). O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 19h (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo-SP. O árbitro do jogo será de Leandro Pedro Vuaden (RS).

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Corinthians: Cássio, Fagner, Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos; Fausto Vera, Du Queiroz e Renato Augusto; Gustavo Mosquito, Róger Guedes e Yuri Alberto. Técnico: Vitor Pereira.

Atlético-GO: Renan; Dudu, Wanderson, Lucas Gazal e Arthur Henrique; Willian Maranhão, Baralhas e Wellington Rato; Airton, Churín e Luiz Fernando. Técnico: Eduado Baptista.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Corinthians vem de derrota por 1 a 0, fora de casa, diante do América-MG. O Atlético-GO também vem de derrota, por 2 a 1, para o Internacional, em casa.