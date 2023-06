Cruzeiro x São Paulo: onde assistir, horário e escalação das equipes

Cruzeiro e São Paulo se enfrentam neste sábado, 24, a partir das 21h (horário de Brasília), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time mineiro entra em campo precisando voltar a vencer e a equipe paulista quer engatar uma sequência para colar nos líderes.

Sete partidas sem vencer e derrotado na última rodada dentro do Mineirão. Essa é a situação do Cruzeiro para o jogo deste sábado. A sequência sem triunfos da equipe fez com que a zona de rebaixamento ficasse cada vez mais perto e os comandados do técnico Pepa precisam somar os três pontos para respirar no Brasileirão.

Depois de uma série de duas derrotas seguidas, o São Paulo venceu o Athletico-PR e entrou na zona de classificação para a Libertadores. Com as voltas de Arboleda, que estava com a seleção do Equador, e Pablo Maia, suspenso, o time de Dorival Júnior busca diminuir a diferença para os primeiros colocados.

Cruzeiro x São Paulo: onde assistir Foto: Arte Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL : Belo Horizonte.

: Belo Horizonte. ESTÁDIO : Arena Independência

: Arena Independência DATA : 24 de junho de 2023 (sábado).

: 24 de junho de 2023 (sábado). HORÁRIO: 21h (horário de Brasília).



ONDE ASSISTIR

Continua após a publicidade

Premiere

Sportv

O Estadão acompanha a partida em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

CRUZEIRO : Rafael Cabral; William, Lucas Oliveira, Luciano Castan, Marlon; Felipe Machado, Neto Moura, Mateus Vital; Wesley, Gilberto e Bruno Rodrigues. Técnico: Pepa.

: Rafael Cabral; William, Lucas Oliveira, Luciano Castan, Marlon; Felipe Machado, Neto Moura, Mateus Vital; Wesley, Gilberto e Bruno Rodrigues. Técnico: Pepa. SÃO PAULO: Rafael, Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Mendez, Nestor e Wellington Rato, Luciano e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

ÚLTIMOS RESULTADOS