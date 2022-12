Onde assistir, quando começa e os grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior

Na próxima segunda-feira, 2, o calendário do futebol nacional se inicia com a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior. 128 equipes de todo o Brasil se reúnem para a disputa da competição, que tem final marcada para 25 de janeiro, no dia do aniversário da capital paulista.As equipes estão divididas em 32 grupos de quatro equipes com cidades-sede distribuídas pelo Estado. O Corinthians, com 10 títulos conquistados, é o maior vencedor do torneio. O Palmeiras, por sua vez, é o atual campeão.

Quando a Copinha começa

O torneio inicia na próxima segunda-feira, 2, com 6 partidas programadas para o dia. O duelo inaugural será Penapolense e Capivariano 12h45 (horário de Brasília) com transmissão do Paulistão Play.

O atual campeão do torneio, o Palmeiras, inicia sua jornada em busca do bicameponato na terça-feira, às 19h30, frente o Juazeirense-BA com transmissão do SporTV, em São José do Rio Preto. Já o Corinthians inicia sua jornada rumo ao 11º título contra o Zumbi-AL, também na terça-feira, às 21h45, também com transmissão do SporTV, em Araraquara.

Na quarta-feira, o Santos estreia no torneio contra o São Raimundo-RR, às 15h, em Santo André. No mesmo dia, mais tarde, o São Paulo entra em campo contra o Porto Velho-RO, às 21h45, em Marília, com transmissão do SporTV e da Rede Vida.

Onde assistir

A 53ª edição do torneio terá transmissão variada. Na rede aberta de televisão, a Rede Vida será responsável por televisionar algumas partidas. Na internet e no streaming, partidas serão transmitidas pelo Youtube e pelo aplicativo da Federação Paulista de Futebol, o Paulistão Play. Na TV fechada, o SporTV, do Grupo Globo, será responsável por transmitir algumas partidas.

Qual a premiação da Copinha?

A Copa São Paulo de Futebol Júnior não premia a equipe campeã com uma quantia monetária, apenas com o troféu da competição e as medalhas para os vencedores e vice-campeões. O grande ganho é a exposição da equipe e de seus atletas, que podem ser aproveitados na equipe principal de seus respectivos clubes ou vendidos para outros times.

Conheça os grupos do torneio

Grupo 1 (Tanabi)

Tanabi-SP

Náutico-PE

Real Ariquemes-RO

Portuguesa-SP

Grupo 2 (Bálsamo)

Mirassol

Chapecoense

União ABC-MS

Inter Minas-MG

Grupo 3 (Rio Preto)

Rio Preto

Palmeiras

Santana-AP

Juazeirense-BA

Grupo 4 (Rio Preto)

Atlético-GO

Sampaio Corrêa

Olímpica de Itabaiana-BA

Botafogo-SP

Grupo 5 (Jaú)

XV de Jaú

Flamengo

Aparecidense-GO

Floresta-CE

Grupo 6 (Catanduva)

Catanduva

América-RN

Avaí

Ceilândia-DF

Grupo 7 (Barretos)

Barretos

Athletico

Picos-PI

São Bento-SP

Grupo 8 (Franca)

Francana

Grêmio

Cruzeiro-AL

Guarani

Grupo 9 (Tupã)

Tupã

Cuiabá

Parauapebas-PA

Velo Clube-SP

Grupo 10 (Penápolis)

Penapolense

Cruzeiro

Comercial-MS

Capivariano-SP

Grupo 11 (Cravinhos)

Comercial-SP

Sport

Volta Redonda

Inter de Limeira

Grupo 12 (Araraquara)

Ferroviária

Corinthians

Fast Clube-AM

Zumbi-AL

Grupo 13 (Guaratinguetá)

Atlético Guaratinguetá

Goiás

Gama

Pague Menos-CE

Grupo 14 (Taubaté)

Taubaté

Fluminense

Imperatriz-MA

Porto Vitória-ES

Grupo 15 (Suzano)

União Suzano

Figueirense

Vitória da Conquista-BA

Novorizontino

Grupo 16 (Guarulhos)

Flamengo-SP

Coritiba

Guarulhos-SP

São José-RS

Grupo 17 (Marília)

Marília

São Paulo

CSP-PB

Porto Velho-RO

Grupo 18 (Assis)

Vocem-SP

América-MG

Retrô-PE

Ponte Preta

Grupo 19 (São Carlos)

São-Carlense

Botafogo

São Carlos

Pinheirense-PA

Grupo 20 (Leme)

Lemense

ABC

Maringá

Bragantino

Grupo 21 (Porto Feliz)

Desportivo Brasil-SP

CRB

Camboriú-SC

Ituano

Grupo 22 (Alumínio)

Sharjah Brasil-SP

Ceará

Madureira

Rio Claro-SP

Grupo 23 (Santana de Parnaíba)

Ska Brasil-SP

Vitória

Paraná

Aster Brasil-ES

Grupo 24 (Barueri)

Oeste

Internacional

Fluminense-PI

Rosário Central-SE

Grupo 25 (São Bernardo)

EC São Bernardo

Bahia

CSA

Operário-PR

Grupo 26 (Santo André)

Santo André

Santos

Falcon-SE

São Raimundo-RR

Grupo 27 (Diadema)

Água Santa

Atlético-MG

Mixto-MT

Galvez-AC

Grupo 28 (Mauá)

Mauá

Vila Nova-GO

Mauaense

Nova Iguaçu-RJ

Grupo 29 (Osasco)

Audax-SP

Vasco

Hercílio Luz-SC

Capital-TO

Grupo 30 (São Paulo)

Ibrachina-SP

Santa Cruz

Botafogo-PB

Canaã-BA

Grupo 31 (São Paulo)

Juventus

Fortaleza

Remo

São Caetano

Grupo 32 (São Paulo)

Nacional

Juventude

Alecrim-RN

XV de Piracicaba