Flamengo x Cruzeiro: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Flamengo volta a focar suas atenções no Campeonato Brasileiro. Depois do empate na Copa Libertadores, o time de Jorge Sampaoli enfrenta o Cruzeiro neste sábado, 27, às 18h30, no Maracanã. Para o confronto, cariocas e mineiros buscam retomar o caminho das vitórias na temporada.

O Flamengo volta a conviver com a instabilidade na temporada. Depois de um começo ruim, o time carioca sofre com altos e baixos com Jorge Sampaoli. Na última partida, contra o Ñublense pela Copa Libertadores, o time chegou a abrir o placar com Gabigol e acabou sofrendo o empate. Desta forma, a equipe viu a chance de ser líder do grupo na competição continental diminuir e a torcida voltou a cobrar os jogadores na chegada ao Brasil.

Pelo lado do Cruzeiro, a última partida não foi boa. Com a chance de assumir a segunda colocação no Brasileirão, o time mineiro acabou derrotado pelo Cuiabá, em casa, na última segunda-feira. Apesar do revés, o técnico Pepa valorizou a boa atuação da equipe e o time mineiro busca voltar a vencer no campeonato nacional.

Flamengo e Cruzeiro se enfrentam no Brasileirão Foto: Arte Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL: Rio de Janeiro.

ESTÁDIO: Maracanã..

DATA: 25 de maio de 2023.

HORÁRIO: 18h30 (horário de Brasília).



ONDE ASSISTIR

Continua após a publicidade

Premiere (Pay-per-view)

O Estadão acompanha a partida em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

FLAMENGO : Santos (Matheus Cunha), Wesley (Varela), Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Thiago Maia, Gerson e Everton Cebolinha (Victor Hugo); Pedro e Gabigol. Técnico: Jorge Sampaoli.

: Santos (Matheus Cunha), Wesley (Varela), Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Thiago Maia, Gerson e Everton Cebolinha (Victor Hugo); Pedro e Gabigol. Técnico: Jorge Sampaoli. CRUZEIRO: Rafael Cabral; William, Lucas Oliveira, Luciano Castán e Marlon; Filipe Machado, Neto Moura e Wallisson (Mateus Vital); Wesley, Bruno Rodrigues e Gilberto. Técnico: Pepa.

ÚLTIMOS RESULTADOS