Fluminense x Palmeiras: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Palmeiras espantou o início de uma crise com três vitórias seguidas, a mais importante delas no duelo de ida das oitavas de final da Libertadores, e agora trabalha para manter essa consistência que trouxe de volta a paz e a confiança aos atletas. Neste sábado, às 21h, o compromisso é no Maracanã, diante do Fluminense, pela 18ª rodada do Brasileirão, a penúltima do primeiro turno.

As duas vitórias sobre Fortaleza e América Mineiro levaram de volta o Palmeiras ao grupo dos primeiros colocados. O time de Abel Ferreira tem 31 pontos e ocupa o terceiro posto. Só não é o vice-líder porque tem menos vitórias que o Flamengo. A distância do líder Botafogo, porém, continua grande. São 12 pontos a menos que o primeiro colocado.

O chavão “jogo de seis pontos” pode ser usado para definir a partida no Rio, uma vez que três pontos separam Palmeiras de Fluminense na tabela de classificação do Brasileirão. Os cariocas somam 28 e aparecem na quinta colocação.

Fluminense x Palmeiras no Maracanã Foto: Arte/Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL : Rio de Janeiro.

: Rio de Janeiro. ESTÁDIO : Maracanã.

: Maracanã. DATA : 5 de agosto de 2023.

: 5 de agosto de 2023. HORÁRIO: 21h (de Brasília).

ONDE ASSISTIR

SporTV

Premiere (pay-per-view).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

FLUMINENSE : Fábio; Samuel Xavier, Marlon, Felipe Melo (David Braz) e Marcelo; Martinelli, Lima e Ganso; Arias, Keno e Cano. Técnico : Fernando Diniz.

: Fábio; Samuel Xavier, Marlon, Felipe Melo (David Braz) e Marcelo; Martinelli, Lima e Ganso; Arias, Keno e Cano. : Fernando Diniz. PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha; Luan, Murilo e Vanderlan; Zé Rafael (Richard Ríos), Gabriel Menino e Jhon Jhon; Luís Guilherme, Artur e Endrick. Técnico: Abel Ferreira.

QUEM APITA?

Árbitro:: Ramon Abatti Abel (Fifa/SC).

ÚLTIMOS RESULTADOS