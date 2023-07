Internacional x Palmeiras: onde assistir, horários e escalação das equipes

Em crise, decadente e fora da Copa do Brasil,, o Palmeiras se concentra em dar logo uma resposta ao seu torcedor na disputa da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, pelo qual tem compromisso neste domingo. ÀS 18h30, visita o Internacional no Beira-Rio pressionado após resultados e apresentações ruins.

Eliminado pelo São Paulo da Copa do Brasil pelo segundo ano consecutivo, o Palmeiras não venceu nenhum de seus último quatro jogos no Brasileirão, despencou na tabela e está distante do líder Botafogo. Soma 24 pontos e vê, a cada rodada, diminuir a chance de conquistar o título nacional mais uma vez.

Inter e Palmeiras se enfrentam no Beira-Rio neste domingo Foto: Arte/Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL : Porto Alegre (RS)

: Porto Alegre (RS) ESTÁDIO : Beira-Rio.

: Beira-Rio. DATA : 16 de julho de 2023.

: 16 de julho de 2023. HORÁRIO: 18h30 (de Brasília).



ONDE ASSISTIR

Premiere (pay-per-view).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

INTER : John; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Rômulo, Aránguiz, De Pena, Alan Patrick e Wanderson; Luiz Adriano. Técnico : Mano Menezes.

: John; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Rômulo, Aránguiz, De Pena, Alan Patrick e Wanderson; Luiz Adriano. : Mano Menezes. PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Dudu, Artur e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

QUEM APITA?

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE).

ÚLTIMOS RESULTADOS