Atlético-MG x Palmeiras: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Palmeiras encara o Atlético-MG nesta quarta-feira, às 21h45, pela 28ª rodada do Brasileirão, no Mineirão. O time de lidera o Brasileirão com 57 pontos, a oito do vice-líder Internacional. O equipe alvinegro é o sétimo colocado, com 40 pontos, e precisa vencer se quiser entrar no G-6.

Palmeiras terá Atlético-MG pela frente em mais uma batalha pelo título brasileiro. Foto: REUTERS/Carla Carniel

ONDE ASSISTIR

Atlético-MG x Palmeiras terá transmissão no Premiere (pay-per-view). O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 21h45 (horário de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte-MG. O árbitro do jogo será de Marcelo de Lima Henrique (CE).

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Atlético-MG: Everson; Guga (Mariano), Nathan Silva, Jemerson (Réver) e Dodô; Allan, Jair e Zaracho (Nacho Fernández); Vargas (Pavón ou Ademir), Keno e Sasha (Alan Kardec ou Hulk). Técnico: Cuca.

Palmeiras: Marcelo Lomba; Marcos Rocha, Luan, Murilo e Piquerez; Fabinho, Atuesta e Gustavo Scarpa; Breno Lopes (Bruno Tabata), Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Palmeiras vem de vitória por 1 a 0 no clássico com o Santos, no Allianz Parque. Já o Atlético-MG foi derrotado, pelo mesmo placar, na última rodada, pelo Avaí.