Palmeiras x Bolívar: onde assistir, horário e escalação das equipes

Palmeiras e Bolívar encerram nesta quinta-feira, 2, a fase de grupos do Grupo C da Copa Libertadores. No Allianz Parque, a partir das 21h (horário de Brasília), o time paulista disputa a liderança da chave e a melhor campanha da primeira fase com a equipe boliviana. A partida terá transmissão pela ESPN, na TV fechada.

O Palmeiras chega para a partida em momento delicado na temporada. Sem derrotado nas duas últimas partidas, a equipe precisa do triunfo para se classificar com a melhor campanha de toda a Libertadores para as oitavas de final.

Líder da grupo C da Libertadores e único time de seu país nas oitavas de final da competição, o Bolívar chega para a partida embalado. Sem perder há cinco partidas, com cinco vitórias e um empate, a equipe busca se manter na liderança do grupo para avançar com a vantagem de decidir na altitude de La Paz a fase mata-mata.

Bolívar e Palmeiras se enfrentam na primeira rodada da Libertadores 2023. Foto: Estadão/Arte

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL : São Paulo.

: São Paulo. ESTÁDIO : Allianz Parque.

: Allianz Parque. DATA : 29 de junho de 2023 (quarta-feira).

: 29 de junho de 2023 (quarta-feira). HORÁRIO: 21h (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

Continua após a publicidade

ESPN (TV Fechada)

Star+ (Streaming)

O Estadão acompanha a partida em tempo real.



ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

PALMEIRAS : Weverton, Mayke, Luan, Gustavo Gómez e Piquerez; Fabinho (Richard Ríos), Gabriel Menino e Raphael Veiga; Artur, Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

: Weverton, Mayke, Luan, Gustavo Gómez e Piquerez; Fabinho (Richard Ríos), Gabriel Menino e Raphael Veiga; Artur, Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira. BOLÍVAR: Lampe; Bentaberry, Ferreyra, Sagredo e Tardio; Vilamíl, Justiniano e Roberto Fernández; Cruz, Ronnie Fernández e Rodríguez. Técnico: Beñat San José.

ÚLTIMOS RESULTADOS