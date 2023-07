Palmeiras x Fortaleza: onde assistir, horário e escalação das equipes

Enquanto a diretoria do Palmeiras trabalha sob pressão para reforçar o enxuto elenco, o time tem mais uma oportunidade de quebrar o jejum de vitórias no Brasileirão. Neste sábado, às 16h, enfrenta o Fortaleza no Allianz Parque, pela 16ª rodada da competição cujas possibilidades de título vê cada vez mais distantes.

A série negativa do Palmeiras no torneio nacional inclui cinco jogos sem vitória. Foram duas derrotas, para Bahia e Botafogo, e três empates, com Athletico-PR, Flamengo e Inter. Os tropeços deixaram a equipe muito longe do líder Botafogo e lhe tiraram do G-4. Com 25 pontos, 14 a menos que o primeiro colocado, o time de Abel Ferreira está em sexto e precisa vencer para não despencar ainda mais na tabela.

Palmeiras e Fortaleza se enfrentam pela 20ª vez no Brasileirão. A vantagem é do time paulista, que registra oito vitórias contra seis triunfos da equipe cearense, que tem 23 pontos e ocupa a nona colocação.

Palmeiras e Fortaleza se enfrentam pelo Brasileirão Foto: Arte/Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL : São Paulo (SP)

: São Paulo (SP) ESTÁDIO : Allianz Parque

: Allianz Parque DATA : 22 de julho de 2023.

: 22 de julho de 2023. HORÁRIO: 16h (de Brasília).

ONDE ASSISTIR

Premiere (pay-per-view).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Artur, Dudu e Rony (Endrick). Técnico : Abel Ferreira.

Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Artur, Dudu e Rony (Endrick). : Abel Ferreira. FORTALEZA: João Ricardo; Brítez, Marcelo Benevenuto, Titi e Bruno Pacheco; José Welison, Lucas Crispim e Pochettino; Marinho, Romero e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

QUEM APITA?

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS).

ÚLTIMOS RESULTADOS