Santos x Corinthians: onde assistir, horário e escalação das equipes

Santos e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira, às 20h, em clássico da 11ª rodada do Brasileirão. Ambos jogam pressionados atrás de uma vitória que lhes deixariam mais distante dos últimos colocados. O time de Odair Hellmann tenta encerrar série negativa de quatro jogos no torneio, enquanto que a equipe de Vanderlei Luxemburgo busca conquistar a primeira vitória como visitante.

O Santos tenta se reaproximar do grupo dos que garantem vaga na Libertadores. Com 13 pontos, é o 13ª colocado e hoje está mais perto da zona de rebaixamento do que do pelotão da frente.

O desafio do Corinthians é reagir fora de casa. O time é o pior visitante e sequer pontuou longe da Neo Química Arena no campeonato. Todos os seus nove pontos foram conquistados diante da torcida, com duas vitórias e três empates na arena corinthiana.

Santos e Corinthians se enfrentam na Vila Belmiro nesta quarta Foto: Arte/Estadão

SANTOS X CORINTHIANS

DATA: 21/06/2023 (quarta-feira)

HORÁRIO: 20h

LOCAL: Vila Belmiro.

ONDE ASSISTIR

Continua após a publicidade

Premiere

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

SANTOS : João Paulo; João Lucas, Messias, Joaquim e Gabriel Inocêncio; Rodrigo Fernández, Dodi e Lucas Lima; Mendoza, Soteldo e Marcos Leonardo. Técnico : Odair Hellmann.

: João Paulo; João Lucas, Messias, Joaquim e Gabriel Inocêncio; Rodrigo Fernández, Dodi e Lucas Lima; Mendoza, Soteldo e Marcos Leonardo. : Odair Hellmann. CORINTHIANS: Cássio, Fagner, Gil, Caetano e Matheus Bidu; Fausto Vera, Maycon e Ruan Oliveira; Guilherme Biro, Róger Guedes e Yuri Alberto. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

ÚLTIMOS RESULTADOS