São Paulo e Sport se enfrentam nesta quinta-feira, 1, em busca de uma vaga às quartas de final da Copa do Brasil. Na ida, os paulistas venceram por 2 a 0, com dois gols marcados por Luciano e Marcos Paulo. A partida acontece às 19h30 (horário de Brasília) no estádio do Morumbi.

O São Paulo vai para a partida com a sua força máxima. Tendo apenas Arboleda e Nestor como dúvidas, por conta de problemas físicos, o time paulista busca fazer valer o fator casa, que mais uma vez terá mais de 45 mil torcedores, para se garantir mais uma vez nas quartas de final da Copa do Brasil.

Para se classificar, o Sport aposta em Vagner Love e Luciano Juba. A dupla segue sendo os dois maiores nomes da temporada do Sport e juntos os dois marcaram 32 gols no ano pelo time. Para esta quinta-feira, Love e Juba serão fundamentais para que a vaga nas quartas de final da Copa do Brasil seja conquistada.

São Paulo x Sport: onde assistir, horário e escalação das equipes. Foto: Arte/Estadão.

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL: São Paulo.

ESTÁDIO: Morumbi.

DATA: 1º de junho de 2023 (quarta-feira).

HORÁRIO: 19h30 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

Prime Video (streaming)

O Estadão acompanha a partida em tempo real.



ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

SÃO PAULO : Rafael; Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Gabriel Neves, Alisson e Marcos Paulo; Luciano e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

: Rafael; Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Gabriel Neves, Alisson e Marcos Paulo; Luciano e Calleri. Técnico: Dorival Júnior. SPORT: Renan; Eduardo (Ewerthon), Rafael Thyere, Sabino e Felipinho; Ronaldo, Fábio Matheus e Jorginho; Fabrício Daniel, Vagner Love e Luciano Juba. Técnico: Enderson Moreira.

ÚLTIMOS RESULTADOS