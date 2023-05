Strasbourg x PSG: onde assistir, horário e escalação das equipes

Já campeão do Campeonato Francês da atual temporada, o PSG volta a atuar pela competição neste sábado, 27, quando visita o Strasbourg às 16h. Por já ter conquistado o título nacional, o time de Paris deve colocar em campo uma equipe completamente alternativa para fechar sua participação na competição.

O Strasbourg recebe o PSG sabendo o que precisa fazer para se manter na elite do futebol francês na próxima temporada. Com 39 pontos e invicto nas últimas três partidas, o time precisa somar apenas mais um ponto para escapar matematicamente do rebaixamento.

O PSG chega com o objetivo que restava alcançado. Depois da eliminação nas oitavas de final da Champions League, o time de Paris se manteve na liderança do Campeonato Francês, apesar dos altos e baixos, e confirmou a conquista de mais um título nacional na última rodada. Agora, o time deve rodar o elenco nas últimas partidas já visando a próxima temporada.

Strasbourg x PSG Foto: Infográfico/Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL: Strasbourg.

ESTÁDIO: Stade de la Meinau..

DATA: 27 de maio de 2023.

HORÁRIO: 16h (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

Star (streaming)

O Estadão acompanha a partida em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

STRASBOURG : Sels; Lucas Perrin, Nyamsi e Le Marchand; Ismael Doukouré, Ibrahima Sissoko, Sanson e Guilbert; Habib Diarra, Bellegarde e Habib Diallo. Técnico: Antonetti.

: Sels; Lucas Perrin, Nyamsi e Le Marchand; Ismael Doukouré, Ibrahima Sissoko, Sanson e Guilbert; Habib Diarra, Bellegarde e Habib Diallo. Técnico: Antonetti. PSG: Donnarumma; Marquinhos, Danilo Pereira e Sergio Ramos; Zaire-Emery, Verratti, Fabián Ruiz, Bernat e Messi; Ekitiké e Mbappé. Técnico: Galtier.



ÚLTIMOS RESULTADOS