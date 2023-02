O Corinthians tem, na temporada de 2023, quatro competições pela frente: Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Com um elenco envelhecido, mas com um novo técnico no comando - Fernando Lázaro, efetivado em dezembro -, a meta do clube é melhorar o desempenho do último ano, quando terminou em quarto lugar no Brasileirão, foi finalista da Copa do Brasil e alcançou as quartas de final da Libertadores.

Com a chegada dos serviços de streaming para a realidade do futebol brasileiro, aumentou as formas de os torcedores acompanharem os jogos de seus times. Neste ano, o Estadão, além de acompanhar todos os jogos em tempo real, faz um guia de onde assistir as partidas do Corinthians em 2023, na TV aberta, fechada, pay-per-view e streaming.

Onde assistir os jogos do Corinthians no Campeonato Paulista?

No Grupo C, ao lado de São Bento, Ituano e Ferroviária, o Corinthians busca seu 31º título estadual. Nesta primeira fase do Campeonato Paulista, os times do mesmo grupo não jogam entre si. Para o torcedor, há diversas opções para acompanhar os jogos. Na TV aberta, a Record segue com os direitos de transmissão; na TV fechada, a TNT Sports adquiriu os direitos de 28 jogos do Paulistão, dois por rodada; o Premiere, pay-per-view do Grupo Globo, segue com a maioria das partidas. Além disso, o Paulistão Play e o HBO Max, serviços de streaming, também transmitirão alguns jogos neste ano.

Corinthians busca seu 31º título estadual neste ano. Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Outra novidade é a transmissão dos jogos pelo YouTube, de forma gratuita. Até o final da primeira fase, o Corinthians terá mais dois jogos transmitidos pelo canal oficial da competição, sendo estes:

29/01 - São Paulo x Corinthians

05/03 - Corinthians x Santo André

Onde assistir aos jogos do Corinthians na Copa do Brasil?

Classificado para a fase de grupos da Libertadores, o Corinthians estreia na Copa do Brasil a partir da terceira fase. Vice-campeão em 2022, quando perdeu a decisão para o Flamengo, o clube busca seu quarto título na competição, o primeiro desde 2009.

Corinthians foi vice-campeão da Copa do Brasil no último ano. Foto: Pedro Kirilos/Estadão

Em 2022, o Grupo Globo renovou o contrato com a CBF para a transmissão da Copa do Brasil entre 2023 e 2026. Dessa forma, a TV Globo (TV aberta) e o SporTV (TV fechada). No último ano, o Prime Video, serviço de streaming da Amazon, também transmitiu alguns jogos. A parceria ainda não foi confirmada para 2023.

Onde assistir aos jogos do Corinthians na Libertadores?

Até hoje, o Corinthians foi campeão uma única vez da Libertadores, em 2012, de forma invicta. Em 2023, o clube está no pote 2 do sorteio, que acontece no dia 22 de março. A transmissão da competição volta ao Grupo Globo, após três temporadas com o SBT. Neste ano, a TV Globo (TV aberta) e a ESPN (TV fechada) transmitirão as partidas. Além disso, o Star+ e o Paramount+, serviços de streaming, são outras opções para os corintianos acompanharem os jogos.

Sorteio da fase de grupos da Libertadores acontece no próximo dia 22 de março. Foto: Gustavo Garello/AP

Onde assistir aos jogos do Corinthians no Brasileirão?

Heptacampeão brasileiro, o Corinthians inicia sua disputa pelo título no dia 15 de abril e termina no dia 3 de dezembro, um domingo. Não há novidades quanto à transmissão dos jogos do Corinthians neste ano, que serão transmitidos pela TV Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).