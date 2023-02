O torcedor alviverde que quiser saber onde assistir aos jogos do Palmeiras em 2023 terá várias opções. Com a chegada dos serviços de streaming para a realidade do futebol brasileiro, aumentou as formas de os torcedores acompanharem os jogos de seus times. Neste ano, o Estadão, além de acompanhar todos os jogos em tempo real, faz um guia de onde assistir as partidas do Palmeiras em 2023, na TV aberta, fechada, pay-per-view e streaming. A Supercopa do Brasil, que será neste sábado, terá transmissão da TV Globo e SporTV.

Abel Ferreira Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Onde assistir aos jogos do Palmeiras no Campeonato Paulista?

O Palmeiras tem 24 títulos do Paulistão. Para o torcedor, há diversas opções para acompanhar os jogos da edição 2023. Na TV aberta, a Record segue com os direitos de transmissão; já na TV fechada, a TNT Sports adquiriu os direitos de 28 jogos do Paulistão, dois por rodada; o Premiere, pay-per-view do Grupo Globo, segue com a maioria das partidas. Além disso, o Paulistão Play e o HBO Max, serviços de streaming, também transmitirão alguns jogos neste ano. Outra novidade é a transmissão dos jogos pelo YouTube, de forma gratuita. Ao vivo e de graça, serão transmitidas 12 partidas, no canal oficial do Paulistão.

25/01 - Ituano x Palmeiras

04/02 - Palmeiras x Santos

09/02 - Palmeiras x Inter de Limeira

12/02 - Água Santa x Palmeiras

Onde assistir aos jogos do Palmeiras na Copa do Brasil?

Em 2022, o Grupo Globo renovou o contrato com a CBF para a transmissão da Copa do Brasil entre 2023 e 2026. Dessa forma, a TV Globo (TV aberta) e o SporTV (TV fechada). No último ano, o Prime Video, serviço de streaming da Amazon, também transmitiu alguns jogos. A parceria ainda não foi confirmada para 2023. São quatro títulos do Palmeiras na Copas do Brasil.

Onde assistir aos jogos do Palmeiras na Libertadores?

A transmissão da competição volta ao Grupo Globo, após três temporadas com o SBT. Neste ano, a TV Globo (TV aberta) e a ESPN (TV fechada) transmitirão as partidas. Além disso, o Star+ e o Paramount+, serviços de streaming, são outras opções para os torcedores acompanharem os jogos. O Palmeiras busca o quarto título da Libertadores.

Onde assistir aos jogos do Palmeiras no Brasileirão?

O Palmeiras inicia sua disputa por mais um título brasileiro no dia 15 de abril e termina no dia 3 de dezembro, um domingo. Não há novidades quanto à transmissão dos jogos do time neste ano, que serão transmitidos pela TV Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view). No ano passado, o jogo contra o Athletico-PR, em Curitiba, a partida foi transmitida pelo Furacão Live e o canal casimito na Twitch.