Ônibus do Liverpool é atingido por objeto arremessado por torcida do City

O ônibus do Liverpool foi atacado por torcedores do Manchester City após a partida entre os dois clubes no Etihad Stadium, em Manchester, neste sábado, 1. No retorno dos jogadores do Liverpool, apoiadores do City arremessaram objetos que atingiram o veículo do time rival.

Em seu site oficial, o clube comandado por Pep Guardiola se posicionou e condenou as atitudes de seus torcedores. O clube também se colocou a disposição para ajudar a polícia nas investigações para identificar os autores do ataque.

Club statement - Manchester City FC vs Liverpool FC — Manchester City (@ManCity) April 1, 2023

“Incidentes dessa natureza são completamente inaceitáveis, e nós condenamos de maneira efusiva as ações dos indivíduos responsáveis”, afirmou o time em nota. O clube ainda se posicionou contra os cânticos entoados pela torcida dos Citizens contra o treinador do Liverpool, Jürgen Klopp, durante a partida.

“Lamentamos qualquer ofensa que esses cânticos possam ter causado e continuaremos a trabalhar com grupos de torcedores e dirigentes de ambos os clubes para erradicar cantos de ódio deste jogo.”