Operário x Novorizontino na Copa do Brasil: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Operário e Novorizontino entram em campo às 19h desta terça-feira (de Brasília), em Cuiabá, valendo a classificação à terceira fase da Copa do Brasil. O time matogrossense quer surpreender mais um time de destaque nacional no torneio. O duelo é único e em caso de empate vai para os pênaltis.

Na estreia na Copa do Brasil, o Operário arrancou um empate em casa contra o Sport, por 0 a 0, e eliminou o time da Série A do Campeonato Brasileiro nos pênaltis. Já o Novorizontino passou pelo Rio Branco, no Espírito Santo, com vitória por 3 a 1.

Operário e Novorizontino se enfrentam na segunda fase da Copa do Brasil. Foto: Arte/Estadão

Eliminado nas quartas de final do Campeonato Paulista, o Novorizontino aguarda o início da Série B do Brasileirão, em abril, e disputa apenas a Copa do Brasil neste momento. Já o Operário, que não está sequer na Série D do Brasileiro, segue envolvido com as semifinais do Campeonato Matogrossense, onde enfrenta o Cuiabá.

OPERÁRIO X NOVORIZONTINO: TUDO SOBRE O JOGO DA COPA DO BRASIL

Data : 11/03/2025 (terça-feira).

: 11/03/2025 (terça-feira). Horário : 19h (de Brasília).

: 19h (de Brasília). Local: Estádio Eurico Gaspar Dutra, em Cuiabá (MT).

ONDE ASSISTIR A OPERÁRIO X NOVORIZONTINO AO VIVO

Sportv (TV fechada)

Premiere (pay-per-view)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO OPERÁRIO

OPERÁRIO: Luiz Henrique; Matheus Castanha, Alex Santos, Dante e Vitor; Matheus Claudino, Fabrício Lusa e Pepê; Caio Vinicius, Yuri e Guilherme Teixeira. Técnico: Rogério Henrique.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO NOVORIZONTINO

NOVORIZONTINO: Airton; César Martins, Rafael Donato e Patrick; Jean Irmer, Luís Oyama, Marlon, Matheus Frizzo e Waguininho; Pablo Dyego e Robson. Técnico: Eduardo Baptista.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE OPERÁRIO E NOVORIZONTINO

08/03 - Operário 0 x 1 Cuiabá - Campeonato Matogrossense

0 x 1 Cuiabá - Campeonato Matogrossense 03/03 - São Paulo 1 x 0 Novorizontino - Campeonato Paulista