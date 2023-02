Briga entre torcidas de Palmeiras e Corinthians deixa quatro hospitalizados e coloca PM em alerta

Integrantes de torcidas organizadas de Corinthians e Palmeiras se enfrentaram na madrugada desta sexta-feira, no bairro da Vila Prudente, na zona leste da capital paulista, e nas imediações da Avenida do Estado. Foi mais um capítulo trágico envolvendo seguidores uniformizados de grandes times do futebol brasileiro. A briga aconteceu no viaduto Grande São Paulo. Imagens de confronto viralizaram nas redes sociais. Palmeiras e Corinthians jogaram no mesmo dia, mesmo em que locais distantes um ou outro.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), quatro pessoas foram encaminhadas com ferimentos graves ao hospital de Ermelino Matarazzo. Alguns dos feridos tiveram fraturas nas pernas e afundamento da face. Eles seriam todos homens e torcedores corintianos, maiores de idade. Esses quatro casos, de acordo com a PM, seriam os mais graves até então. Alguns torcedores foram socorridos e hospitalizados após o confronto, mas logo liberados. A PM não havia prendido nenhum deles. Os torcedores gravemente feridos passariam por cirurgias importantes.

Eles teriam apanhado quando estavam no chão. com chutes e pauladas. Alguns já estavam desacordados. A PM não tinha qualquer informação de que pudesse haver encontro de palmeirenses com corintianos após as partidas pelo Paulistão. Recentemente, presidentes de Palmeiras e São Paulo pleitearam junto à Federação Paulista o fim da torcida única nos clássicos de São Paulo.

Mancha Verde emboscou os ônibus da Gaviões na Avenida do Estado. Os Gaviões não resistiram e correram deixando os patrimônios da foto. pic.twitter.com/QNMKWQ0mWX — Ritmo de Torcida (@ritmodetorcida) February 10, 2023

De acordo com informações que circularam nas redes sociais, a Mancha Alviverde, do Palmeiras, teria preparado uma emboscada para a Gaviões da Fiel, que voltava a São Paulo em um ônibus do jogo contra o São Bernardo. A polícia não confirma oficialmente essa informação. Em vídeos que circulam no Twitter, alguns membros da organizada palmeirense comemoram por ter colocado os corintianos “para correr”.

No ano passado, os mesmos palmeirenses foram surpreendidos por torcedores do Cruzeiro quando se deslocavam para partida do Campeonato Brasileiro contra o Atlético-MG. Foi uma emboscada na estrada. Naquele ocasião, os palmeirenses levaram a pior e foram humilhados, além de surrados pelos rivais.

De madrugada, em SP, Mancha Verde, torcida organizada do Palmeiras, emboscou ônibus da Gaviões da Fiel, torcida organizada do Corinthians.



Além do ônibus destruído, Gaviões perdeu instrumentos de bateria.



No vídeo, comemoram: “Gaviões correu!”.



🗞 @ritmodetorcida

🎥 Reprodução pic.twitter.com/xb3gRkKp8o — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) February 10, 2023

Continua após a publicidade

Nesta quinta-feira, o Palmeiras ganhou de 2 a 0 da Inter de Limeira, no Allianz Parque, localizado na Barra Funda, zona oeste da cidade. O Corinthians enfrentou o São Bernardo e perdeu por 2 a 0, no Estádio Municipal 1° de Maio, em São Bernardo do Campo, na região do ABC.

O caso foi registrado pelo 16º DP como lesão corporal e é investigado pelo 17º DP, responsável pela área.

PM alerta para novos confrontos no domingo

A PM alerta para a possibilidade de um novo confronto no fim de semana. No domingo, o Corinthians enfrenta a Portuguesa no Mané Garrincha, em Brasília, pelo Paulistão. No entanto, o time feminino corintiano encara o Flamengo no mesmo dia, pela final da Supercopa Feminina, às 10h30, na Neo Química Arena, em Itaquera. A Gaviões vai estar lá. Às 16h, o Palmeiras visita o Água Santa em Diadema, às 11h, pelo Estadual. A má distribuição dos jogos no calendário seria um fator de dificuldade para evitar brigas entre uniformizadas, segundo a PM.

Palmeiras e Corinthians têm jogo marcado para a próxima quinta-feira, às 21h30, na Neo Química Arena, pelo Paulistão. Há sete anos, os clássicos em São Paulo são organizados com torcida única com o objetivo de evitar brigas no estádio e em outros pontos da cidade. Mas isso não está dando certo. Torcedores rivais têm se enfrentado em lugares neutros na cidade, geralmente longe das praças esportivas.

A última partida entre times grandes do Estado aconteceu no dia 3 de abril de 2016, com o Palmeiras vencendo o Corinthians por 1 a 0, no Pacaembu, pelo Campeonato Paulista. Naquela manhã, um homem morreu após ser atingido por uma bala perdida, disparada de um confronto entre as duas torcidas. A bala acertou o coração da vítima, que não participava da confusão. O confronto aconteceu em São Miguel Paulista, na Zona Leste da capital paulista.