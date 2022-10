Achar uma nova estratégia a ser usada no próximo jogo do Brasileiro e tentar restaurar o ambiente entre os jogadores após a insatisfação declarada do atacante Luan ao ser substituído. Esses são os desafios que o técnico Orlando Ribeiro vai ter pela frente já a partir desta segunda-feira. O comandante santista não gostou da postura do seu comandado e, na coletiva, deixou claro que essas arestas precisam ser aparadas.

“A gente sabe que não é normal reclamar. Vamos ver durante a semana o que realmente passou na cabeça dele e conversar. Estava sentindo alguma coisa, ali no momento? Acho que não. Mas o rendimento dele não era o que a gente precisava”, afirmou o treinador.

Um dos destaques da vitória sobre o Athletico-PR na rodada anterior, quando abriu o caminho do triunfo de 2 a 0, com um belo gol de cabeça, Luan arrancou elogios do treinador durante a entrevista. “O Luan fez uma boa partida contra o Athletico-PR e vinha se dedicando e treinando bem. Mas eu precisava atacar um pouco mais o Internacional e optei por ter outro atacante a um meia armador”, explicou Ribeiro.

Orlando Ribeiro condena reclamações de Luan e busca novo esquema para o Santos. Foto: Ivan Storti/SantosFC

Na entrevista, ele deixou claro que a situação precisa ser resolvida e espera uma posição do jogador. “Provavelmente ele vai vir conversar comigo durante a semana e vamos conversar melhor. A gente conversa.”

Além do problema disciplinar causado por Luan, Orlando Ribeiro disse que vai aproveitar os próximos dias para entender o que deu errado em Porto Alegre. “A ideia era não ficar exposto. Era controlar o jogo com a posse de bola. Tivemos um pouco de dificuldade no início. Surgiram problemas pelas laterais, precisamos corrigir. Toda a equipe tem que saber se defender e a ideia era essa.”

Como a rodada do Brasileiro vai acontecer já no meio de semana, O treinador admitiu ter pouco tempo para arrumar a casa. “Olha, se eu falar o que deu errado agora, eu posso me precipitar. Vou analisar tudo com calma, rever o jogo novamente e avaliar com cuidado para achar uma melhor formação”, comentou o técnico.

Pela próxima rodada do Brasileirão, o Santos terá pela frente o Atlético-MG já na quarta-feira, na Vila Belmiro. Com 37 pontos, a equipe santista ocupa a parte intermediária da tabela.