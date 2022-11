Orlando Ribeiro exalta jogadores do Santos após derrota: ‘Foram para guerra’

Publicidade

Um time com potencial para alcançar uma vaga na Libertadores, foi essa a análise do técnico Orlando Ribeiro logo após a derrota do Santos por 2 a 0 frente ao Fortaleza, na tarde deste domingo, em plena Vila Belmiro, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador optou por não falar da temporada melancólica e fez uma breve análise de sua passagem pelo clube.

“Não vou falar sobre o ano do Santos, pois estive à frente apenas nesta reta final. Estamos tristes, porque somos torcedores também. Sabemos o que eles estão sentindo. Tínhamos condições de chegar na Libertadores, mas não conseguimos. Precisamos nos reerguer e seguir trabalhando”, afirmou.

Apesar da avaliação positiva feita pelo treinador, o Santos terminou a competição na 12ª colocação com um futebol apático e muito criticado pelos torcedores, que protestaram na Vila Belmiro. Orlando Ribeiro, no entanto, preferiu exaltar o empenho dos jogadores.

A torcida do Santos não poupou a equipe dos protestos após a derrota para o Fortaleza na última rodada do Brasileirão.

“Preciso pedir licença para falar sobre os jogadores que estiveram conosco hoje. Maicon atuou com o pé inchado, o Rodrigo estava machucado, o Lucas Pires teve um problema no joelho e fez tratamento no intervalo. Estávamos fazendo um bom jogo até tomar o gol. Preciso exaltar a luta dos jogadores. O resultado não foi bom, mas muitos se dedicaram e foram para a guerra”, completou Orlando Ribeiro.

O treinador ainda revelou que o detalhe fez a diferença na derrota para o Fortaleza, a sétima com Orlando Ribeiro à frente da equipe. “O detalhe novamente fez a diferença. O Fortaleza é muito forte. No momento que estávamos melhores, sofremos o gol. No momento que o Camacho saiu, levamos o gol. Esses detalhes fizeram a diferença hoje, pois precisaríamos de um tempo para nos ajustar em campo após a saída do Camacho.”

Com a 12ª posição no Campeonato Brasileiro, o Santos, ao menos, garantiu uma vaga na próxima edição da Copa Sul-Americana.