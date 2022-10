Orlando Ribeiro não se empolga com 2ª vitória consecutiva do Santos: ‘Temos de melhorar’

Orlando Ribeiro não se empolgou, nesta segunda-feira, com a segunda vitória consecutiva do time do Santos no Campeonato Brasileiro, após derrotar o Red Bull Bragantino, em Bragança, por 2 a 0. O treinador não gostou do rendimento do time no primeiro tempo.

“A primeira etapa não foi boa, porque não conseguimos sair da pressão do Bragantino. Equilibramos no segundo tempo, mas não é o que pensamos. Temos de melhorar”, disse o treinador, que afirmou não saber as reais condições do atacante Marcos Leonardo, substituído após sentir dores nas costas.

“Temos de esperar pelo menos 24 horas para saber o que aconteceu, mas o Marcos Leonardo é um guerreiro, não gosta de ficar fora dos jogos, ainda mais de um clássico contra o Corinthians”, afirmou o técnico, referindo-se ao clássico de sábado, às 18 horas, na Vila Belmiro, pela 32ª rodada.

Orlando Ribeiro não se empolga com segundo triunfo consecutivo do Santos e projeta que equipe ainda precisa melhorar. Foto: Ivan Storti/Santos FC

Para o próximo jogo, contra o tradicional rival, Orlando Ribeiro afirmou que pretende fazer alguma alteração na equipe. “Vamos ver vídeos, analisar e ver o que pode ser feito para mudar a forma do time jogar.”