Orlando Ribeiro prevê retorno de Maicon ao Santos no fim de semana

O torcedor do Santos se surpreendeu na quarta-feira ao ver a zaga formada por Eduardo Bauermann e Alex, na vitória sobre o Atlético-GO, em Goiânia. Havia a expectativa pelo retorno do xerifão Maicon, recuperado de lesão. A ausência do zagueiro foi uma opção do técnico Orlando Ribeiro, que prevê o retorno do experiente jogador no fim de semana.

“O Maicon não viajou (para Goiânia) por opção. Estava em condições de ir para o jogo. Mas não sei se aguentaria 90 minutos. Sabíamos que seríamos pressionados pelo Atlético. Na minha opinião, eles não teriam outra maneira de jogar. E optei pelo ritmo melhor do Edu e do Alex”, comentou o treinador.

A cautela de Ribeiro quase custou caro ao Santos. A defesa do time paulista fez uma de suas piores partidas neste Brasileirão. A equipe abusou dos erros, que geraram dois gols, e precisou buscar um gol aos 48 minutos do segundo tempo para conquistar a vitória por 3 a 2.

Orlando Ribeiro analisa próximos desafios do Santos Foto: Ivan Storti/ Santos FC

Diante da baixa performance da zaga, Ribeiro deve promover os retornos de Maicon e Luiz Felipe para o jogo contra o Avaí, no sábado, pelo Brasileirão. Luiz Felipe chegou a entrar em campo no segundo tempo, no lugar de Alex. Assim como Maicon, está totalmente recuperado de lesão.

“O Maicon já está reintegrado totalmente ao grupo, assim como o Luiz. Optamos por manter a zaga (contra o Atlético-GO)”, reforçou Ribeiro, que evitou confirmar as mudanças para o fim de semana.

O técnico evitou fazer uma avaliação do confronto na capital goiana. Ele alegou que prefere assistir ao VT do jogo antes de formar uma opinião sobre o desempenho santista. “Preciso ver o jogo e ver com mais calma e detectar o que aconteceu ou não aconteceu. O que vamos fazer até sábado será decidido após eu ver o jogo. Temos até sexta-feira para decidir isso.”

O comandante santista comentou apenas a postura dos jogadores em campo. “Para nós, foi importante a vitória e também da maneira como foi. Isso prova que os atletas estão realmente com o intuito de chegar aos pontos de uma Libertadores. Já vínhamos de duas derrotas seguidas. Isso, para o Santos, incomoda muito pelo tamanho e pela grandeza do clube. A superação falou mais alto que o resultado. Os jogadores se superaram, lutaram e se dedicaram bastante dentro de campo.”