Orlando Ribeiro reclama de derrota no clássico: ‘Santos merecia resultado melhor’

O técnico Orlando Ribeiro não assimilou bem a derrota do Santos no clássico com o Palmeiras, neste domingo, no Allianz Parque, em duelo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Segundo o treinador, a equipe de Vila Belmiro merecia um resultado melhor, mas também apontou defeitos de seus jogadores na realização do plano tático.

“Saio daqui bem chateado. Acho que merecíamos um resultado melhor, sabemos que conseguimos jogar de igual para igual com o Palmeiras e isso não é fácil. Estamos falando do líder do campeonato. Mesmo assim, pelo resultado, não saímos satisfeitos. Temos de ver o que faltou para não conseguirmos o resultado. A performance foi boa, mas o resultado não. E não dá para sair satisfeito com isso”, afirmou o treinador, em entrevista coletiva.

“Faltou a segunda parte da estratégia. Bloquear bem a equipe do Palmeiras e ficar com a bola um pouco mais. Entregamos muito a bola para o Palmeiras. A ideia era bloquear e ficar com a bola, para controlar o jogo com a posse de bola”, afirmou Orlando.

O Palmeiras venceu o 'Clássico da Saudade' por 1 a 0, com gol de Merentiel. Foto: Cesar Greco/Palmeiras

O treinador vai ter nove dias para preparar a equipe santista até o próximo compromisso pelo Brasileirão, previsto para dia 27, contra o Athletico-PR, na Vila Belmiro, pela 28ª rodada.